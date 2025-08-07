Mi történhetett? Költözik Magyarország egyik leghíresebb üzletembere, váratlanul eladja a villáját – döbbenetes az ára, de videón látszik a felfoghatatlan luxus

Igazi különlegességre bukkanhattak a napokban azok, akik az ingatlanhirdetéseket böngészték. Kecskemét legelőkelőbb lakóparkjában, a családi házak között ugyanis egy 850 négyzetméteres lakóterű házat árulnak. Az extra felszereltségű ingatlan Balogh Levente otthona, ezt az információt megerősítették a Világgazdaságnak az erre rálátó ingatlanpiaci források is.
Az ingatlan.com ingatlanközvetítő portál leírása szerint a ház nem csupán egy ingatlan, hanem egy egyedi prémium életstílust biztosító lakóhely, amely életre szóló élményeket kínál új tulajdonosának.
Az ismertető alapján a ház mór stílusban épült, és világhírű épületek inspirálták. A korlátok kovácsoltvasból készültek, 24 karátos arany restaurálással. Kecskemét belvárosától csupán 5 percre, az autópálya felhajtótól pedig 10 percre található.
A ház két bejáratú, modern csúszó bejárati kapukkal rendelkezik, amelyek nemcsak a biztonságot, hanem a kényelmet is szolgálják. Riasztórendszer és a kiépített kamerarendszerrel is felszerelték, hogy tulajdonosa biztonságban és nyugodtan élvezhesse az otthon töltött időt.
A három szintes villa 1143 négyzetméteres telken fekszik. A 850 négyzetméteres beépített lakótér 3 szinten a legmagasabb szintű kényelemre tervezett, ahol a fűtés-hűtés rendszert három hőszivattyú, valamint gáz-cirkó biztosítja. Minden helyiség padló- és falfűtéssel, mennyezeti hűtéssel, valamint külön szabályzóval rendelkezik.
Öt exkluzív hálószobája saját fürdőszobával és gardróbbal várja a legnagyobb kényelmet keresőket. A nappali galériás, nagy belmagasságú. A földszinten található Versace hideg burkolatok és Siciz mozaik díszítések, melyekben 24 karátos arany berakások vannak. A szuterén szint ugyan jelenleg befejezésre vár, azonban a tervekben szerepel egy mozi szoba, egy SPA részleg és boros pince kialakítása is.
A kertben több körös öntöző és csepegtető rendszer biztosítja a növények optimális ellátását. A luxus ingatlan részét képezi egy tágas, két autó számára kialakított, teljesen zárt garázs, amely maximális biztonságot nyújt az autók tulajdonosai számára. A garázs korszerű, automata kapuval rendelkezik, amely távirányítással működtethető, időjárásálló burkolattal van ellátva. A garázsból közvetlen bejárat nyílik a főépületbe, ami lehetővé teszi az egyszerű és elegáns közlekedést, még esős vagy havas időben.
A nyári pihenés is adott, ugyanis egy kültéri, egyedi tervezésű fűthető medence is tartozik a házhoz, amely 75 négyzetméteres, és napozóterasz is található mellette.
Az ára azonban igencsak borsos, 790 millió forintért vásárolhatjuk meg. A hirdetés szerint teljes berendezéssel együtt is megvehető, ám ebben az esetben 850 millió forintot kell fizetni érte.
Aki esetleg kedvet kapott ahhoz, hogy megvegye magának Balogh Levente házát, annak érdemes tisztában lennie azzal, hogy ehhez nem nyújt segítséget neki az Otthon Start program. A szeptembertől induló, 3 százalékos hitel esetében ugyanis fontos kitétel, hogy a megvásárolandó ingatlan ára lakások esetében 100 millió forint, házak esetében 150 millió forint lehet legfeljebb. A kecskeméti villáért kért 790 millió forintos ár pedig ezt jócskán meghaladja.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.