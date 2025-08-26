Hatalmas változás zajlik egy hazai nagybanknál

Az Erste Bank folyamatosan, több szakaszban hajtja végre bankkártyacsere-programját, amelynek keretében kivezetik a Mastercard kártyákat, és a folyamat lezárultával minden ügyfél, számlatípustól függetlenül, kizárólag Visa kártyát fog használni. A bank tájékoztatása szerint a csere díjmentesen zajlik, ám aktív közreműködést igényel – írja az Origo.
Első lépésként egy személyre szabott értesítő levelet küldenek (postai úton vagy online üzenet formájában), amelyben kérik az ügyfelet, hogy ellenőrizze a postázási címét. Ezt a megadott határidőig módosíthatja a George alkalmazásban, telefonon vagy egy bankfiókban.
Ebben a cikkünkben azt is bemutatjuk, hogy mi az, ami változatlan marad a bankkártyacsere után, illetve hogyan kell aktiválni az új kártyát.
