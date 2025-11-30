A mesterséges intelligencia újraírja az online kereskedelmet – a vevő helyett már az algoritmus dönt

A mesterségesintelligencia- (MI) alapú vásárlási ügynökök alapjaiban változtathatják meg az online kereskedelmet, és jócskán megnövelhetik az amerikai e-kereskedelmi piac méretét is – derült ki a Morgan Stanley elemzéséből, amit a Business Insider szemlézett.

A mesterséges intelligencia újraírja az online kereskedelmet / Fotó: Shutterstock

Az MI-vel működő vásárlási ügynökök a következő években átalakítják az online kereskedelmi környezetet, és azt vetítette előre, hogy

2030-ra az amerikai online vásárlók közel fele használ majd ilyen MI-ügynököt. A szoftverek akár 115 milliárd dollárral növelhetik az amerikai online költést.

Ezek az úgynevezett „agentic commerce”, azaz ügynöki kereskedelmi eszközök termékajánlásokat készítenek, árakat hasonlítanak össze, és megrendeléseket kezelnek.

„Megítélésünk szerint az ügynökkereskedelem lehet a következő nagy áttörés, amelyet a generatív MI tesz lehetővé. A fogyasztói pénzügyek növekvő digitalizációjával az ügynöki kereskedelem akár 115 milliárd dollárral is növelheti a 2030-ra jelzett e-kereskedelmi forgalmat, és alapjaiban rendezheti át az e-kereskedelmi értékláncot, hatással a kiskereskedőkre és a digitális hirdetési szereplőkre is” – idézte a lap a pénzügyi szolgáltatót.

Ezt látják a kiskereskedelmi óriások is, amelyek rohamléptekben fejlesztik saját MI-asszisztenseiket. Ilyen az Amazon Rufus nevű rendszere, a Walmart Sparkyja és a Target ChatGPT-re épülő alkalmazása is.

Az OpenAI nemrég tovább bővítette a ChatGPT vásárlási képességeit: új vásárlási kutatás funkcióval segíti a felhasználókat a számukra legjobb termékek megtalálásában. A Google szintén fejlesztette MI-alapú vásárlási eszközeit az ünnepi szezon előtt, és olyan asszisztenst mutatott be, amely a felhasználó nevében akár telefonálni is tud a helyi boltokba.

A Morgan Stanley szerint

a személyre szabott élelmiszer-vásárlás lehet a legfontosabb hajtóereje az agentic commerce terjedésének.

Ezt követően a háztartási termékek, a személyes ápolási cikkek és a ruházat lehetnek a technológia további nyertesei.

Az Amazon a Rufus révén korai szereplőnek számít az MI-alapú vásárlási asszisztensek piacán. A Business Insider korábbi jelentése szerint a Rufus idén több mint 700 millió dollár működési nyereséghez járulhat hozzá közvetett módon. Andy Jassy, az Amazon vezérigazgatója októberben azt mondta, hogy a Rufus a jelenlegi ütem alapján évi 10 milliárd dollárnyi többletértékesítést generálhat, bár hozzátette, hogy a felhasználói élményen még van mit csiszolni.