Itt és így vásárolhatunk hétfőtől SZÉP-kártyával hidegélelmiszert

Hétfőtől újra módosulnak a Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP-kártya) felhasználási lehetőségei. A frissen életbe lépett rendelet szerint ugyanis december 1. és április 30. között SZÉP-kártyával is vásárolhatunk hidegélelmiszert, de ezzel kapcsolatban több kérdés is felmerül a vásárlókban.

A SZÉP-kártya április végéig használható hidegélelmiszer vásárlására is/ Fotó: MTI / Róka László

Az ideiglenes SZÉP-kártya-szabályok forgalomélénkítő hatással is lehetnek a kereskedelemben

Az Origo azt írja, az intézkedés időzítése az ünnepi időszak közeledtével különösen hasznos lehet. Az ügyfelek így élelmiszer-vásárlásra is felhasználhatják keretüket, emellett az élelmiszer-kereskedők számára is forgalomélénkítő hatású lehet.

A portál olyan, gyakran felmerülő kérdéseknek is igyekezett utánajárni, hogy pontosan mi számít hideg élelmiszernek, vagy tudunk-e online vásárolni a SZÉP-kártya segítségével, esetleg hogy mi van, ha az önkiszolgáló kasszánál fizetnénk.