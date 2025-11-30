Ezekkel a tudnivalókkal jobb tisztában lenni az állampapírok öröklésekor

A magyar állampapírok öröklése is az értékpapírokra vonatkozó szabályok szerint, a törvényes öröklési rend vagy végrendelet alapján történik. Mivel az állampapírokat általában valamely befektetési szolgáltatónál vagy a Magyar Államkincstárnál (MÁK) vezetett értékpapírszámlán tartják, nincs lehetőség haláleseti kedvezményezett megadására, azok az örökhagyó halála után automatikusan az örökség részévé válnak. Ezért az öröklés minden esetben hagyatéki eljárás keretében történik, és az örökösök csak a hagyatékátadó végzés bemutatása után férhetnek hozzá az örökölt állampapírokhoz – írja az Origo.

A magyar állampapírok öröklése az értékpapírokra vonatkozó szabályok szerint, a törvényes öröklési rend vagy végrendelet alapján történik / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Szigorú rendhez kötött az állampapírok öröklése

Az öröklés menete:

Elhalálozás: az állampapírral rendelkező halála után a MÁK vagy az értékpapírszámlát vezető befektetési szolgáltató zárolja a számláját, és a korábban adott meghatalmazások érvényüket vesztik.

Hagyatéki eljárás: a közjegyző lefolytatja a hagyatéki eljárást, amelynek eredményeként a végleges hagyatékátadó végzés vagy öröklési bizonyítvány kerül kiadásra.

Átvezetés: a jogerős végzés bemutatása után a MÁK vagy az értékpapírszámlát vezető befektetési szolgáltató az örökösök (azok, akiket a végzés megjelöl) értékpapírszámlájára vezeti át az állampapírokat. Az okmányok bemutatásához szükséges az örökös azonosító okmánya, lakcímkártyája és a hagyatékot igazoló hivatalos dokumentumok.

A számlatulajdonos elhalálozásának tényét halotti anyakönyvi kivonattal, illetve jogerős hagyatékátadó végzéssel vagy a hagyatéki eljárásban érintett szerv útján lehet igazolni.

A Money.hu összefoglalója szerint a MÁK vagy az értékpapírszámlát vezető befektetési szolgáltató kizárólag a jogerős hagyatékátadó végzés vagy öröklési bizonyítvány eredeti példányában foglaltak szerint végez tranzakciókat, illetve teljesít az örökösök felé. Kizárólag a MÁK példájánál maradva: a jogerős hagyatékátadó végzés birtokában bármely Állampénztári Irodában lehet kezdeményezni az örökséghez való hozzájutást. Ha több örökös van, az értékpapírok vagy megosztásra kerülnek, vagy értékesítés után pénzben osztják meg az örökséget. Fontos tisztában lenni azzal, hogy

az örökös magát az állampapírt örökli meg, így az állampapír futamideje, kamatozása változatlan, és az örökhagyó számlájáról az adott pénzintézet csak a hagyatékátadó végzés bemutatását követően utalja ki az értékpapírt az örökös részére.

A megörökölt állampapírokat tehát transzferálják az örökös(ök) kincstári számlájára (vagy egyéb értékpapírszámlájára), vagyis magukat az állampapírokat kapják meg, és nem azok értékét. Innentől kezdve pedig rajtuk áll, hogy megtartják, vagy eladják azokat.