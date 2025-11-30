Deviza
EUR/HUF381.24 -0.08% USD/HUF328.73 -0.1% GBP/HUF435.73 0% CHF/HUF409.5 -0.08% PLN/HUF90.28 +0.25% RON/HUF74.84 -0.1% CZK/HUF15.8 -0.09% EUR/HUF381.24 -0.08% USD/HUF328.73 -0.1% GBP/HUF435.73 0% CHF/HUF409.5 -0.08% PLN/HUF90.28 +0.25% RON/HUF74.84 -0.1% CZK/HUF15.8 -0.09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autóipar
Németország
elektromos autók
német autóipar

Óriási botrány tört ki a német autógyártóknál, lebuktak a piacbefolyásoló trükközéssel - saját regisztrációval pörgetik az elektromos autók eladásait

A tisztán elektromos autók regisztrációinak közel negyede gyártói és kereskedői saját számlás lehet, ami erősen torzítja a piaci kereslet valódi képét. Ez a jelenség nemcsak a végfelhasználói kereslet alacsony szintjét tükrözi, hanem hosszú távon nyomást helyez az elektromos autók maradványértékére a használt autók piacán.
Hornyák Szabolcs
2025.11.30, 16:21
Frissítve: 2025.11.30, 17:43

A német autókereskedők és -gyártók szakmai szervezete, a ZDK (Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe) szerint a tisztán elektromos (BEV) gépkocsik új regisztrációs adatai jelentős mértékben tartalmaznak gyártói és kereskedői saját regisztrációkat, ami torzítja a valós piaci keresletről alkotott képet.

Tesla logo on cars at a branch of the brand Lebuktak a német autógyártók: saját regisztrációval pörgetik az elektromos autók eladását
Elektromos autók Münchenben / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Thomas Peckruhn, a ZDK elnöke a saját regisztrációk emelkedő arányát egyértelmű figyelmeztető jelnek nevezte. Kiemelte: a piac jelenleg nem elsősorban a végfelhasználói keresletből, hanem a gyártók és a kereskedők mesterséges ösztönzőiből él. 

Ha az új regisztrációk mintegy negyede saját számlára történik, az jól mutatja a magán- és a céges vásárlók tényleges viselkedését, különösen az elektromos autók esetében

– fogalmazott Peckruhn.

Emiatt az elektromos mobilitás növekedési üteme erősen eltúlzottnak tűnik. A szövetségi gépjármű-nyilvántartó hivatal (KBA) adatai szerint 2025 első tíz hónapjában 102 520 új tisztán elektromos autót helyeztek forgalomba Németországban. Ez az érték meghaladja a 2024 azonos időszakában regisztrált 67 895 darabot, valamint a 2023-as 70 313-at is, amikor még érvényben volt a környezetvédelmi vásárlási támogatás. 

A ZDK elemzése szerint a két év alatt tapasztalt több mint 50 százalékos növekedés döntően a gyártók saját regisztrációinak másfélszeresére emeléséből fakad.

Az elektromos autók részesedése az összes új regisztrációból 2025-ben 18,4 százalékra emelkedett, ami magasabb a 2024-es 13,3 és a 2023-as 18 százalékos értéknél is. A ZDK álláspontja szerint a gyártók és a kereskedők a saját regisztrációkkal próbálják elérni az előre kitűzött értékesítési célokat a visszafogott kereslet ellenére.

Ezek a járművek jellemzően rövid időn belül kedvezményes áron használt autóként jelennek meg a piacon, ami, bár a vásárlóknak kedvező, hosszú távon lenyomja a használt elektromos autók árszintjét, és rontja az egész szektor maradványértékeit. A Deutsche Automobil Treuhand (DAT) októberi adatai szerint egy három évvel korábban vásárolt elektromos autó átlagos maradványértéke az eredeti listaár 48,8 százalékára csökkent – két évvel ezelőtt ez az érték még 58,1 százalék volt.

Ezzel szemben a hagyományos belső égésű motorral szerelt modelleknél a maradványérték-csökkenés jóval mérsékeltebb: a benzinüzemű autók esetében 63 százalék, a dízeleknél 61,3 százalék az aktuális arány.

Miért óvatosak a vásárlók?

A németek óvatossága az elektromos autók iránt több okra vezethető vissza. A legjelentősebb törés 2023 decemberében következett be, amikor a szövetségi kormány megszüntette az elektromosautó-támogatást (Umweltbonus). A lépés következtében nőtt az elektromos modellek listaára, így kevésbé vonzók a magánvásárlóknak.

A kabinet idén bejelentett egy új programot, de ez még nem lépett életbe. A töltési infrastruktúra hiánya továbbra is kulcsfontosságú akadály: bár a városi töltőpontok száma nőtt, a lakóövezetekben, például panelházaknál még mindig nehézkes a mindennapi használat, miközben a töltési költségek (különösen csúcsidőben) a benzinárakhoz képest nem mindig kedvezőbbek.

Luxusautó-márkát vett a Gazprom: ők gyártják Putyin atombiztos limuzinját

A Gazprom egyik leánycége megszerezte az Aurus többségi tulajdonát. A mintegy 12-13 milliárd rubeles ügyletet még nyáron kötötték meg, de csak most került nyilvánosságra. Az Aurusnál időközben a korábbi arab tulajdonrész is orosz kézbe került, így a luxusmárka teljes átrendeződésen megy keresztül. Az biztos, hogy mostantól a Gazprom fogja készíteni az orosz elnök atombiztos limuzinját.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu