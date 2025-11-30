Óriási botrány tört ki a német autógyártóknál, lebuktak a piacbefolyásoló trükközéssel - saját regisztrációval pörgetik az elektromos autók eladásait
A német autókereskedők és -gyártók szakmai szervezete, a ZDK (Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe) szerint a tisztán elektromos (BEV) gépkocsik új regisztrációs adatai jelentős mértékben tartalmaznak gyártói és kereskedői saját regisztrációkat, ami torzítja a valós piaci keresletről alkotott képet.
Thomas Peckruhn, a ZDK elnöke a saját regisztrációk emelkedő arányát egyértelmű figyelmeztető jelnek nevezte. Kiemelte: a piac jelenleg nem elsősorban a végfelhasználói keresletből, hanem a gyártók és a kereskedők mesterséges ösztönzőiből él.
Ha az új regisztrációk mintegy negyede saját számlára történik, az jól mutatja a magán- és a céges vásárlók tényleges viselkedését, különösen az elektromos autók esetében
– fogalmazott Peckruhn.
Emiatt az elektromos mobilitás növekedési üteme erősen eltúlzottnak tűnik. A szövetségi gépjármű-nyilvántartó hivatal (KBA) adatai szerint 2025 első tíz hónapjában 102 520 új tisztán elektromos autót helyeztek forgalomba Németországban. Ez az érték meghaladja a 2024 azonos időszakában regisztrált 67 895 darabot, valamint a 2023-as 70 313-at is, amikor még érvényben volt a környezetvédelmi vásárlási támogatás.
A ZDK elemzése szerint a két év alatt tapasztalt több mint 50 százalékos növekedés döntően a gyártók saját regisztrációinak másfélszeresére emeléséből fakad.
Az elektromos autók részesedése az összes új regisztrációból 2025-ben 18,4 százalékra emelkedett, ami magasabb a 2024-es 13,3 és a 2023-as 18 százalékos értéknél is. A ZDK álláspontja szerint a gyártók és a kereskedők a saját regisztrációkkal próbálják elérni az előre kitűzött értékesítési célokat a visszafogott kereslet ellenére.
Ezek a járművek jellemzően rövid időn belül kedvezményes áron használt autóként jelennek meg a piacon, ami, bár a vásárlóknak kedvező, hosszú távon lenyomja a használt elektromos autók árszintjét, és rontja az egész szektor maradványértékeit. A Deutsche Automobil Treuhand (DAT) októberi adatai szerint egy három évvel korábban vásárolt elektromos autó átlagos maradványértéke az eredeti listaár 48,8 százalékára csökkent – két évvel ezelőtt ez az érték még 58,1 százalék volt.
Ezzel szemben a hagyományos belső égésű motorral szerelt modelleknél a maradványérték-csökkenés jóval mérsékeltebb: a benzinüzemű autók esetében 63 százalék, a dízeleknél 61,3 százalék az aktuális arány.
Miért óvatosak a vásárlók?
A németek óvatossága az elektromos autók iránt több okra vezethető vissza. A legjelentősebb törés 2023 decemberében következett be, amikor a szövetségi kormány megszüntette az elektromosautó-támogatást (Umweltbonus). A lépés következtében nőtt az elektromos modellek listaára, így kevésbé vonzók a magánvásárlóknak.
A kabinet idén bejelentett egy új programot, de ez még nem lépett életbe. A töltési infrastruktúra hiánya továbbra is kulcsfontosságú akadály: bár a városi töltőpontok száma nőtt, a lakóövezetekben, például panelházaknál még mindig nehézkes a mindennapi használat, miközben a töltési költségek (különösen csúcsidőben) a benzinárakhoz képest nem mindig kedvezőbbek.
