Sorsdöntő tárgyalások kezdődtek Floridában, a legszorosabb szövetségesét elveszítő Zelenszkij torkán most nyomhatják le az amerikai béketervet
Vasárnap délelőtt – magyar idő szerint kora délután – találkoznak az amerikai tisztviselők az ukrán delegációval Dél-Floridában. A Fehér Ház megállapodásra törekszik Moszkvával és Kijevvel a majdnem négyéves ukrajnai háború befejezéséről.
Béketárgyalások Floridában és Moszkvában
Marco Rubio külügyminiszter, Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner, Donald Trump elnök veje vesz részt a Hallandale Beachen, Miami északi részén folyó tárgyalásokon
– közölte az amerikai külügyminisztérium közleményében.
Az ukrán tárgyalócsapatot a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, Rusztem Umerov vezeti.
A Bloomberg korábban arról számolt be, hogy Szergej Kiszlica külügyminiszter-helyettes is csatlakozott Umerovhoz.
Míg Steve
Witkoff a következő héten vezet egy amerikai delegációt Oroszországban.
Orosz és ukrán dróntámadások
Moszkva polgári célpontok bombázásával torolta meg, hogy az ukránok fekete-tengeri orosz olajlétesítményeket támadtak.
Legkevesebb egy ember meghalt és tizenegy másik, köztük egy gyerek, megsérült egy orosz dróntámadásban Kijev közelében szombat éjjel
– jelentették az ukrán hatóságok.
A támadást azt követően indították az oroszok, hogy Kijev bejelentette:
tengeri drónokkal támadott egy fontos olajipari létesítményre egy fekete-tengeri orosz kikötőben,
Novorosszijszk közelében.