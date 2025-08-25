Ha kiadásra venne lakást a 3 százalékos hitel akár 100 millió forint is lehet – de nem az Otthon Start programban

Fix 3 százalékos hitel nemcsak az Otthon Star program keretében érhető el, ugyanis hasonlóan kedvező kamatozású kölcsönt kínál a Széchenyi Mikrohitel MAX+ konstrukció is az egyéni vállalkozások, illetve a mikro- és kisvállalkozások számára, ráadásul így az elérhető hitelösszeg is magasabb, akár 100 millió forint is lehet – hívja fel a figyelmet a céges finanszírozással foglalkozó CreditExpert.

A fix 3 százalékos hitel céges kölcsönként is vonzó lehet / Fotó: MMD Creative / shutterstock

Nem az Otthon Start az egyetlen fix 3 százalékos hitel

Bár az Otthon Start program keretében is felvehetjük a fix 3 százalékos hitelt bérbeadási célú ingatlanra, a Széchenyi Mikrohitel MAX+ esetében a felső határ nem 50, hanem 100 millió forint, így aki lakáskiadásban gondolkozik, annak érdemes ezzel a lehetőséggel is számolnia.

Radeczki Gergő, CreditExpert ügyvezetője arra hívja fel a figyelmet, hogy a Széchenyi Mikrohitel MAX+ ráadásul olyan vállalkozások számára is hozzáférhető, amelyek bár hitelképesek, mégis valamilyen okból kiszorulnak a bankok által finanszírozható cégek köréből, továbbá – maximum 50 millió forint erejéig –

újonnan alapított és egy teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező cégek, illetve egyéni vállalkozók számára is elérhető

Ugyanakkor a közleményből az is kiderül, hogy a Széchenyi Mikrohitel MAX+ konstrukció projekttípustól függően jellemzően 10 és 25 százalék közötti önerővel érhető el, és maximum futamideje 10 év, tehát szemben az Otthon Start program 25 éves futamidejével a törlesztésre kevesebb idő áll rendelkezésre. Ez azt is jelenti, hogy azonos összeg felvétele esetén a törlesztőrészlet több mint duplája az Otthon Start esetében fizetendőnek, ám a teljes visszafizetendő összeg így is alacsonyabb. 10 millió forintra a Széchenyi Miktrohitel MAX+ felvételekor 11 589 289 forintot, az Otthon Start kölcsöne esetében pedig 14 226 339 forintot kell visszafizetni a teljes futamidő alatt, miután az előbbinél havi 96 560,az utóbbinál 47 421 forint a törlesztőrészlet.