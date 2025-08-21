Ez történhet a forinttal a választások után, ha erős kormány lesz – és ha nem

A Barclays a napokban egjelent elemzése szerint mintegy 5 százalékkal erősödne a forint abban az esetben, ha jövő tavasszal kormányváltás lenne. "Egyrészt tavaly november vége óta a forint több mint 4 százalékot erősödött, ha ezt a trendet kivetítjük, akkor jövő tavaszig még nagyjából 4 százalék erősödés várható, magyarul az 5 százalékos becslés a mai árfolyamhoz képest nem biztos, hogy komoly tőkepiaci reakciót jelent" – válaszolta a Világgazdaság megkeresésére Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője.
Megjegyezte: másrészt egy új kormány, főleg olyan esetben, amikor ennyire a semmiből jött, jellemzően inkább bizonytalanságot okoz a pénzügyi piacokon, azaz sokkal inkább gyengülést okoz, mint erősödést. Emellett a Tisza Párt programjának számos olyan pontja van, mely ugyancsak ebbe az irányba mutat, azaz inkább gyengíti a forintot, mint erősíti. Ilyenek például
Mindkettő azt jelenti, hogy több forint lesz forgalomban, ami egyértelműen a gyengülés irányába hatna – hívta fel a figyelmet.
Ráadásul az ismert program olyan jelentős mértékben emelné a költségvetés hiányát, mely akár a finanszírozhatósággal kapcsolatban szkeptikussá váló külföldi befektetők menekülését is hozhatja, ami drámai forintgyengülést eredményezne. Arról nem is beszélve, hogy ebben az esetben nem csak a gyorsan romló forintárfolyam, de az óriási hiány finanszírozása is komoly kihívásokat jelentene – tette hozzá Sebestyén Géza.
Vannak továbbá olyan pontjai a párt programjának, melyek nem direkt módon gyengítik a forintot, de jelentősen emelhetik a hazánkkal kapcsolatos bizonytalanságot, ez pedig jellemzően ugyancsak gyengíti a hazai devizát. Ilyen például a devizahitelesek problémájának, valamint a nemzetközi szerződéseknek a felülvizsgálata.
Tény, hogy az uniós pénzeknek lehetne forinterősítő hatásuk, ám itt fontos látni, hogy az eddig elmaradt összegek megszerzése a forint szempontjából nem annyira érdekes, az csupán egyszeri és ideiglenes erősödést tud okozni, lényegesebb az, hogy tud-e majd az új kormány olyan pályázati rendszert kiépíteni, mely garantálja a folyamatos lehívásokat. Mert ha nem, akkor a hosszú távú hatás akár a gyengülés is lehet. Jelenleg van ilyen rendszer.
Végül fontos kiemelni, hogy a magyar forint elmúlt közel egyéves erősödése mögött az erős hazai export volt. A Tisza Párt jelentős mértékben bele akar nyúlni a magyar gazdaságpolitikába is. A vezető elemző szerint olyan ez,
mint egy autó megszerelése.
Lehet, hogy utána jobb lesz, de amíg a garázsban áll, addig biztosan nem tudjuk használni. "Magyarul minden gazdasági reform ideiglenesen csökkenti a növekedést és az exportot is. A kis reform kicsit, a nagy reform nagyon" – tette hozzá. A nagy kérdés persze az, hogy a reform sikeres lesz vagy sikertelen. De ezt most senki nem tudja.
Azon kérdésünkre, hogy a befektetői hangulatot nem ijesztené-e meg egy esetleges bizonytalan kormány, Sebestyén Géza általánosságban elmondta, hogy egy új kormány mindenképpen magasabb bizonytalanságot jelent. Különösen ebben az esetben, amikor nagyon keveset tudunk mind a programról, mind a kulcsszereplőkről.
Jelenleg ezekből semmit nem tudunk. "Ha ebben nincs gyökeres változás, akkor egy esetleges kormányváltás brutális bizonytalanságot hozna majd mind a külföldi befektetők, mind a hazai szereplők számára" – jegyezte meg. További gondot jelent, hogy az a kevés, amit tudunk, nem áll össze egy fenntartható költségvetéssé. Kiemelte, hogy
ez a tény nem csökkenti a bizonytalanságot, hanem éppen hogy növeli.
A Tisza-kormány felül kívánja vizsgálni a nemzetközi szerződéseket, és belebegtette bizonyos beruházások esetében azok bezárását is. Ha ilyen esetek bekövetkeznének, az nemcsak hazánk nemzetközi megítélését rontaná, hanem az exportunkat is csökkentené. Azaz két csatornán keresztül is gyengítené a magyar fizetőeszköz értékét.
Emellett ne felejtsük el, hogy a legnagyobb magyarországi beruházók már Ázsiából jönnek – emelte ki az MCC szakmai műhelyének vezetője. Kína és Dél-Korea rendszeresen ott van a toplistán, Németország évekkel ezelőtt elveszítette első helyét. A Tisza jó lapokkal rendelkezik egyes uniós politikusoknál, de kiterjedt európai vállalati kapcsolatai nincsenek. Egy komoly beruházás hazánkba csábítása többéves kemény munka.
Azaz még ha egyes európai politikusok örülnének is egy Tisza-kormánynak, az már erősen kétséges, hogy akár csak az európai beruházások terén egy új csapat képes lenne folytatni a Fidesz-kormányok kiváló teljesítményét. Az amerikai és ázsiai befektetések pedig egész biztosan jóval alacsonyabbak lennének egy Tisza-kormány esetén, mint most. Mint mondta, ez azért fontos, mert az FDI csökkenése komoly szelet vonna el a forint vitorláiból. Ugyanis
a nemzetközi befektetések érkezése ugyanúgy erősíti a forintot, mint az uniós pénzeké.
Azaz aki az EU pénzcsapjainak a megnyílása miatti forinterősödés miatt tesz Magyar Péter pártjára, az a külföldi beruházások csökkenésén keresztül simán lehet, hogy elveszíti a vámon azt, amit nyert a réven.
Arra a kérdésünkre, hogyan reagálhat a forint, illetve a befektetők, ha bármelyik párt egyszerű többséggel nyer, Sebestyén Géza elmondta, hogy ha egy párt nyer, az kisebb bizonytalanságot jelent, mint egy koalíciós kormány, mert hamarabb meg lehet kezdeni a munkát, és világosabb, hogy mi lesz a gazdaságpolitika iránya. Természetesen itt is lényeges, hogy ha egy meglévő kormánypárt nyer, akkor a bizonytalanság kisebb, különösen egy olyan esetben, amikor egy már 16 éve kormányzó erő folytatja. Ha egy olyan párt győz viszont, melynek programja nem egyértelmű, akkor a bizonytalanság szintje jóval magasabb lesz, mely a forint gyengülésének irányába hat.
Ha koalíciós kormány lesz 2026-tól Magyarországon, az már csak azért is magasabb bizonytalanságot és ezáltal gyengébb forintot jelent, mert meg kell várni a koalíciós tárgyalások végét, és még utána is várható, hogy lesznek csörték a partnerek között. Illetve egy ilyen esetben soha nem zárható ki a koalíció felbomlásának, és így új választások kiírásának az esélye. Sebestyén Géza megjegyezte, hogy
egy drámai forinterősödés nem igazán kedvező a gazdaságnak, mert árt az exportnak, és növeli az importot, így két oldalról helyezi prés alá a gazdasági növekedést.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.