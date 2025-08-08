Tovább menetel a forint, egyre közelebb az éves csúcs

Kifejezetten erős napja van a forintnak a hét utolsó munkanapján, a hazai deviza mindkét fontosabb fronton jelentős mértékben tudta javítani mérlegét, ennek hátterében a reggeli, vártnál magasabb inflációs adat tartós kamattámaszt sejtető hatását, valamint a Trump–Putyin-találkozóval kapcsolatos befektetői optimizmust is megtaláljuk. A hazai deviza 0,5 százalékkal közel egyéves csúcsra, 395,0-ig erősödött az euróval szemben a délután közepére, míg a dollár ellenében 0,4 százalékos a plusz, 338,9-en adják a zöldhasú egységét.

Ismét kitesz magáért a forint / Fotó: Shutterstock

Nagyon jó formában a forint, egész évben szárnyal a devizánk

A forint lendülete különösen azért érdekes, mert a dollár DXY indexe 0,2 százalékos napi pluszban jár jelenleg, a zöldhasú emelkedése pedig általában elszívja a levegőt a feltörekvő piaci devizák, így a forint elől is. Most azonban nem ez történik, a forint a dollár felfutásának ellenére is jól teljesít a pénteki kereskedésben. A dollár az euróval szemben is emelkedik, 0,2 százalékos a napi plusz, 1,166 környékén adják a keresztet.