Sohasem önmagukban érdemes nézni az államháztartási folyamatokat, amelyek a világjárvány óta lazábbá váltak szerte Európában és a régióban. Természtesen ez alól Magyarország sem kivétel, hiába lett tavaly is a vártnál magasabb a költségvetési hiány, így is alacsonyabb volt, mint Lengyelországban, Szlovákiában vagy Romániában. Ez az, amit rendre elfelejtenek a kormánnyal szemben kritikus lapok, amelyek módszeresen azt próbálják bemutatni, hogy a hazai költségvetés romokban. Pedig a valóság ennél sokkal összetettebb.

Van egy fontos gazdasági mutató, amit a lengyelek és a románok is elirigyelhetnek tőlünk / Fotó: Vémi Zoltán

Gazdasági mutató: évek óta orrnehéz a magyar költségvetés

Az első és legfontosabb tudnivaló a magyar költségvetéssel kapcsolatban, hogy orrnehéz, ami azt jelenti, általában az év első 3-4 hónapjában jön össze a hiány tetemes része, majd a nyári hónapoktól kezdve kisimul. Persze ehhez az is kell, hogy évközben többször belenyúljon a kabinet a költségvetésbe, hogy mederben tudja tartani a hiánypályát. Idén annyival speciálisabb a helyzet, hogy több egyszeri bevétel javította az államháztartási egyenleget. Májusban 213,5 milliárd forint összegű MVM-osztalékbefizetés érkezett a büdzsébe, júniusban további 100 milliárd forint a tavaly visszavásárolt Budapest Airport Zrt.-től. Ezen tételek nélkül valószínűleg már 3000 milliárd forint fölött lehetne a deficit.

Ám ez nem változtat azon a tényen, hogy az államháztartás július végéig 2786,4 milliárd forintos hiányt halmozott fel, ami a módosított hiánycél 58,4 százaléka, tehát még mindig van egy 2000 milliárdos puffere a kormánynak.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy a tavaly év végén elfogadott „békeköltségvetést” 3,7 százalékos hiánycél és 4123 milliárd forint mellett tervezte meg a Nemzetgazdasági Minisztérium, előbb a hiánycélt 4,1 százalékra, majd júniusban a pénzforgalmi deficitet 651 milliárddal 4473 milliárd forintra emelte. Emellett pluszdevizakötvényt bocsátott ki az Állami Adósságkezelő Központ, amire többek között az uniós források akadozása, a családpolitikai intézkedések és a vártnál gyengébb növekedés miatt volt szüksége. Hiába számolt a kormány 3,4 százalékos gazdasági növekedéssel, ez most legjobb esetben is 1 százalék lehet.