Gyász: 91 éves korában meghalt Brigitte Bardot

A színésznő, aki igazi forradalmat indított el az És Isten megteremté a nőt című film főszerepével, 91 éves korában elhunyt. Ötvenhat filmben szerepelt, mielőtt 1973-ban befejezte pályafutását, és az állatjogi aktivizmusnak szentelte magát – írja a Le Monde.

Gyász: 91 éves korában elhunyt Brigitte Bardot

Brigitte Bardot az 1950–60-as években vált világsztárrá.

1956-ban az És Isten megteremté a nőt című film hozta meg számára az áttörést, és hamar a női szabadság és szexuális felszabadulás jelképévé vált.

Ikonikus stílusa és megjelenése nagy hatással volt a divatra és a popkultúrára. Jelentős drámai alakítást nyújtott Az igazság című filmben, amelyben egy gyilkossággal vádolt fiatal nőt játszik. Nemzetközi elismerést hozott számára A megvetés, Jean-Luc Godard klasszikusa, amelynek középpontjában egy válságba jutott házasság története áll.

Bardot jómódú párizsi család gyermekeként született 1934. szeptember 28-án, egy előkelő környéken, nagypolgári környezetben nőtt fel. A családban nagy szigor uralkodott, a gyerekek életének minden apró részletét szabályozták, s Brigitte Bardot már kislányként is gyakran lázadozott ez ellen, ez a jellemvonás később pedig a védjegyévé vált – írja az Origo.

Bardot négyszer ment férjhez, az utolsó házassága 1992 óta tart a vállalkozó Bernard d’Ormale oldalán. Egyetlen gyereke született 1960-ban, akiről az önéletrajzi könyvében később kegyetlen részleteket osztott meg. Az önéletrajz megjelenése után a fia beperelte az könyvvel okozott érzelmi károkért és a magánélete megsértéséért, Bardot-t pedig a bíróság kártérítésre ítélte.

Pályafutása csúcsán, 1973-ban – amikor még mindig rendkívül népszerű volt – visszavonult a színészettől. Ezt követően teljes energiáját az állatvédelemnek szentelte, és létrehozta a Brigitte Bardot Alapítványt. Gyakran szólalt fel közéleti témákban is, az utóbbi időben többször kritizálta a migrációt.

Egész Franciaország tele van burkában járó nőkkel, ez elfogadhatatlan. Úgy viselkednek saját hazájukban, ahogy akarnak, de ne kényszerítsék ránk a szokásaikat. Én is tiszteletben tartom az ő kultúrájukat, ők is tartsák tiszteletben a miénket

– nyilatkozta még 2018-ban.