Béremelésekkel és nyugdíjasokkal mentették meg az idei idénymunkaszezont

Emelkedő bérek és növekvő kereslet határozta meg országszerte az idei nyári szezonális mezőgazdasági munkaerőpiacot. Kihívás volt az idénymunkások megtartása, amit sok helyen jelentős béremelésekkel és pluszjuttatásokkal igyekeztek megoldani, azonban a bérezés mértékében, az extra juttatásokban és a toborzási módszerekben is jelentős regionális különbségek mutatkoztak meg. Idén nyáron a szezonális munkaerő iránti legnagyobb kereslet a Dél-Alföldön (Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés vármegyében) mutatkozott, de szerencsére ezt az intenzív igényt a kedvező időjárás kellőképpen kiszámíthatóvá és időben teljesíthetővé tette – áll a WHC Kft. által közölt elemzésben.

Az idénymunkások megtartása az idősebb munkaerő körében sikerült jobban / Fotó: Lang Róbert

Mindeközben Közép-Nyugat-Magyarország, valamint az észak-alföldi (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar) és a nyugat-dunántúli (Zala, Vas, Győr-Moson-Sopron) régiók is kiemelt munkaerő-felvevő területnek bizonyultak. A szezon előtti várakozásokhoz képest a legjelentősebb eltérés Dél-Kelet-Magyarországon volt tapasztalható, ahol a betakarítási terület csökkenése miatt Békés és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyékben a tervezett megrendelésekhez képest 30 százalékos volt a visszaesés.

Béremelés és juttatások nélkül nem ment az idénymunkások megtartása

A WHC elemzéséből kiderül, hogy országos trenddé vált az egyszerűbb, gyorsan betanulható munkakörök felértékelődése, míg a szakképzettséget igénylő pozíciók veszítettek népszerűségükből. Utóbbiakban ugyanis a szakemberek jellemzően nem szezonális, sokkal inkább állandó munkalehetőséget keresnek, illetve ha szezonális munkát vállalnak, az esetükben ez jelentősen magasabb bérigénnyel párosul.

A szezon eleji munkaerőtöbblet a munkakezdéskor a legtöbb területen hiányba fordult át, így a cégek eltérő mértékű béremeléssel és különböző juttatásokkal igyekeztek megtartani a rendelkezésre álló munkaerőt.

Közép-Nyugat-Magyarországon 4,5, a Dél-Alföldön és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 3-3 százalékos bérnövekedést regisztráltak a 2024-es nyári szezonhoz képest.

Szintén eltérés mutatkozott meg a megszerezhető órabérekben: a Jász-Nagykun-Szolnok és a dél-keleti régióban a szakképzetlen munkaerő nettó 1800 forintos, a szakképzett pedig 2100 forintos órabérre számíthatott. Ezzel szemben Közép-Nyugat-Magyarországon 8 órás munkarendben nettó 1724 forint/óra, 12 órásban pedig 1908 forint/óra volt a jellemző, amihez 45 százalékos műszakpótlék is társult.