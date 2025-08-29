Ingyenes jogosítvány: fontos változás jön az idei tanévtől – kiterjesztik a lehetőséget a KRESZ- és az egészségügyi vizsgánál

Csaknem ezer diáknak sikerült megszereznie a jogosítványt a kormány intézkedéseinek köszönhetően Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára pénteki szavai szerint.
A Pest vármegyei Zsámbékon a politikus felidézte, hogy a kormány 2024 szeptemberétől biztosította, hogy a KRÉTA-rendszerben minden végzős középiskolás számára elérhető volt a tanévben az ingyenes KRESZ- és az egészségügyi tanfolyam.
A lehetőséggel 18 ezer diák élt is, és közülük 5700 augusztus végéig sikeresen le is zárta a két tanfolyamot.
Az államtitkár elmondta azt is, hogy a sikeresen vizsgázott 5700 fiatalból már mintegy négyezren a gyakorlati képzést is elkezdték, sőt majdnem ezren már jogosítványt is szereztek.
Maruzsa Zoltán a most kezdődő tanév fontos változására is felhívta a figyelmet, mely szerint már nemcsak a végzős középiskolások végezhetik el a KRÉTA-rendszeren keresztül a két tanfolyamot, hanem 16 éves kortól mindenki előtt nyitva áll ez a lehetőség. Erre szerinte azért van szükség, mert bizonyos okok miatt vannak olyan diákok, akik nem 18 éves korukban fejezik be a középiskolát.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.