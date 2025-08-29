Deviza
Ingyenes jogosítvány: fontos változás jön az idei tanévtől – kiterjesztik a lehetőséget a KRESZ- és az egészségügyi vizsgánál

Maruzsa Zoltán szerint a most kezdődő tanévben még több diák tanulhatja majd ingyenesen a KRESZ-t és végezheti el az egészségügyi tanfolyamot. Az eddigi tapasztalatok alapján a két vizsga letevői tömegesen kezdték meg a jogosítvány megszerzéséhez szükséges gyakorlati órákat is.
VG/MTI
2025.08.29, 13:54
Frissítve: 2025.08.29, 14:08

Csaknem ezer diáknak sikerült megszereznie a jogosítványt a kormány intézkedéseinek köszönhetően Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára pénteki szavai szerint.

P7100426
A diákok jogosítványszerzését támogatja a kormány / Fotó: Csapó Balázs /  Kisalföld

Ennyien éltek a jogosítvány megszerzését segítő lehetőséggel

A Pest vármegyei Zsámbékon a politikus felidézte, hogy a kormány 2024 szeptemberétől biztosította, hogy a KRÉTA-rendszerben minden végzős középiskolás számára elérhető volt a tanévben az ingyenes KRESZ- és az egészségügyi tanfolyam.

A lehetőséggel 18 ezer diák élt is, és közülük 5700 augusztus végéig sikeresen le is zárta a két tanfolyamot.

Az államtitkár elmondta azt is, hogy a sikeresen vizsgázott 5700 fiatalból már mintegy négyezren a gyakorlati képzést is elkezdték, sőt majdnem ezren már jogosítványt is szereztek.

Maruzsa Zoltán a most kezdődő tanév fontos változására is felhívta a figyelmet, mely szerint már nemcsak a végzős középiskolások végezhetik el a KRÉTA-rendszeren keresztül a két tanfolyamot, hanem 16 éves kortól mindenki előtt nyitva áll ez a lehetőség. Erre szerinte azért van szükség, mert bizonyos okok miatt vannak olyan diákok, akik nem 18 éves korukban fejezik be a középiskolát.

