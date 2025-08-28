Nem volt műtrágyaboom az első fél évben, de a forgalmazók bevétele jelentősen nőtt

A műtrágya-forgalmazók 783 ezer tonna műtrágyát értékesítettek közvetlenül mezőgazdasági termelők részére 2025 első fél évében – közölte az Agrárközgazdasági Intézet (AKI). Ez a mennyiség 1,4 százalékkal az egy évvel korábbi alatt maradt, de az áremelkedés miatt a műtrágya-értékesítés nettó árbevétele 16,7 százalékkal – 18,5 milliárd forinttal – 129 milliárd forintra nőtt. A termelők által megvásárolt mesterséges tápanyagpótlókból 686 ezer tonna egykomponensű, 97 ezer tonna pedig összetett műtrágya volt.
Az egykomponensű nitrogénműtrágyák mennyisége 5,3 százalékkal csökkent a tárgyidőszakban. Az előző évekhez hasonlóan a legnagyobb kereslet a nitrogént ammóniumként, illetve nitrátként tartalmazó mészammon-salétrom (MAS) iránt jelentkezett 2025 első fél évében. A teljes műtrágyaforgalom 48 százalékát, az egykomponensű nitrogénműtrágya-értékesítés több mint felét (55 százalék) a MAS tette ki, összesen 372,9 ezer tonnát adtak el belőle.
Ez a mennyiség a 2024. első félévi időszakhoz képest közel 50 ezer tonnával kevesebb, ugyanakkor a 2023. félévi mennyiség másfélszerese.
A második legnépszerűbb terméknek a szilárd műtrágyák közül a kezeletlen karbamid (54,9 ezer tonna) bizonyult, amelyből az előző évivel azonos mennyiséget értékesítettek.
A nitrogén- a foszfor és a kálium-hatóanyagok közül idén a foszfor iránti érdeklődés növekedése figyelhető meg. Az egykomponensű foszforműtrágyák teljes mennyisége a bázisidőszakhoz viszonyítva kétszeresére növekedett, ezen belül a 18–20,5 százalék hatóanyag-tartalmú szuperfoszfát iránti kereslet pedig több mint másfélszeresére nőtt. A foszfor szerepe egyebek mellett a gyökérfejlődésben és a betegségekkel szembeni ellenállóság növelésében lehet nagy, valamint virágzást és érést felgyorsító hatása is van.
A műtrágyaárak alkulásának megítéléséhez az AKI a KSH ágazati adatait is idézte. Ezek alapján a
nőtt 2025 első fél évében az előző év azonos időszakához viszonyítva. Ezen belül a növényi termékek termelői ára 26,8 százalékkal, az élő állatok és állati termékek ára 5,4 százalékkal emelkedett a 2024. első félévi szinthez képest. A növényi termékek körében
Ezzel szemben a zöldségek termelői ára kismértékben (0,8 százalékkal), a burgonyáé pedig 7,3 százalékkal lett alacsonyabb.
A mezőgazdasági termeléshez közvetlenül használt anyagok közül a műtrágyák ára átlagosan 12,7 százalékkal nőtt, a takarmányoké 10,4, az állatgyógyászati készítményeké 7,4, a növényvédő szereké pedig 4,5 százalékkal lett magasabb.
Eközben az energia ára 0,7 százalékkal volt alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest, a vetőmagé pedig közel 10 százalékkal csökkent.
A műtrágyák közül éves alapon legnagyobb mértékben – 26,7 százalékkal – a mészammon-salétrom (MAS) és a Nitrosol 30 ára nőtt 2025 második negyedévében. Ezt követte az ammónium-nitrát 19,1 százalékos, a karbamid 16 százalékos és a MAP (NP 11-53) 15 százalékos áremelkedése. Árcsökkenés az összetett műtrágyák közül az NPK 8-21-21 és a kálium-klorid esetében történt, 3, illetve 5,9 százalékkal. Az első negyedévhez viszonyítva 2025 második negyedévében egyedül a karbamid drágult, 4,8 százalékkal.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.