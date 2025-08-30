Deviza
EUR/HUF396.67 +0.04% USD/HUF339.33 0% GBP/HUF458.3 0% CHF/HUF423.91 0% PLN/HUF93 0% RON/HUF78.15 0% CZK/HUF16.21 0% EUR/HUF396.67 +0.04% USD/HUF339.33 0% GBP/HUF458.3 0% CHF/HUF423.91 0% PLN/HUF93 0% RON/HUF78.15 0% CZK/HUF16.21 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
nyugdíj
ellátás
támogatás

NYES: a legfontosabb segély a 60 év feletti férfiaknak

Bárkivel előfordulhat, hogy rövidebb-hosszabb időre munkanélkülivé válik, a legkellemetlenebbül mégis azokat érintheti, akik néhány évvel nyugdíjkorhatár előtt állnak. Különösen a férfiak számára jelenthet nehézséget, hiszen a hölgyek egy része élhet a korhatáros nyugdíj lehetőségével is. Nem árt tudni, hogy van segítség: a nyugdíj előtti álláskeresési segély (NYES). De mi is ez pontosan?
VG
2025.08.30, 21:50

A  nyugdíj előtti álláskeresési segély (NYES) egy olyan speciális támogatás, amely főként a 60–64 év közötti férfiak számára jelenthet kapaszkodót, ha a nyugdíj előtt elvesztik a munkájukat. A NYES havi összege a mindenkori minimálbér 40 százaléka, vagyis idén több mint 116 ezer forint, ami sokaknak jelenthet áthidaló segítséget a nyugdíjig tartó időszakban – számolt be az Origó.

NYES
 A NYES a nyugdíj előtt állóknak nyújt segítséget, különösen a férfiaknak jó tudni, miként igényelhető/ Fotó: Shutterstock

Ezeket lehet tudni a NYES-ről

A nyugdíjszakértő szerint nem árt tisztában lenni a feltételekkel: a NYES-t az igényelheti, akinek legfeljebb öt éve van hátra a nyugdíjkorhatárig, rendelkezik legalább 15 év szolgálati idővel, és már kimerítette az álláskeresési járadék lehetőségét. A támogatást a kormányhivatal foglalkoztatási osztályán lehet kérvényezni, és döntő szerepe lehet abban, hogy valaki anyagi biztonságban jusson el a tényleges nyugdíjig. Farkas András, a NyugdíjGuru portál szakértője az Origónak arról is beszámolt, hogy ki az, akinek mégsem éri meg igénybe venni a támogatást. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu