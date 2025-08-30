NYES: a legfontosabb segély a 60 év feletti férfiaknak

A nyugdíj előtti álláskeresési segély (NYES) egy olyan speciális támogatás, amely főként a 60–64 év közötti férfiak számára jelenthet kapaszkodót, ha a nyugdíj előtt elvesztik a munkájukat. A NYES havi összege a mindenkori minimálbér 40 százaléka, vagyis idén több mint 116 ezer forint, ami sokaknak jelenthet áthidaló segítséget a nyugdíjig tartó időszakban – számolt be az Origó.

A NYES a nyugdíj előtt állóknak nyújt segítséget, különösen a férfiaknak jó tudni, miként igényelhető/ Fotó: Shutterstock

Ezeket lehet tudni a NYES-ről

A nyugdíjszakértő szerint nem árt tisztában lenni a feltételekkel: a NYES-t az igényelheti, akinek legfeljebb öt éve van hátra a nyugdíjkorhatárig, rendelkezik legalább 15 év szolgálati idővel, és már kimerítette az álláskeresési járadék lehetőségét. A támogatást a kormányhivatal foglalkoztatási osztályán lehet kérvényezni, és döntő szerepe lehet abban, hogy valaki anyagi biztonságban jusson el a tényleges nyugdíjig. Farkas András, a NyugdíjGuru portál szakértője az Origónak arról is beszámolt, hogy ki az, akinek mégsem éri meg igénybe venni a támogatást.