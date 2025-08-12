Fejlesztések sora érkezik Szentendrére – Lázár János elárulta, hol tartunk

A Lázár-infón elhangzott szentendrei fejlesztések állásáról tett közzé videót a Facebook-oldalán Vitályos Eszter kormányszóvivő, melyen Lázár János építési és közlekedési miniszter számol be a beruházások állásáról.

A szentendrei HÉV-et is felújítják / Fotó: Mohai Balázs / MTI

Jól haladnak a szentendrei fejlesztések

A 11-es út, a H5-ös HÉV és a helyi mentőállomás kapcsán tett ígéreteket firtató kérdésre a tárcavezető elmondta, hogy a mentőállomás tervezés-kivitelezés közbeszerzését épp a videó elkészültének napján, kedden hagyta jóvá, a 11-es főutat a Közút már csinálja is, illetve hozzákezd rövid időn belül, míg a HÉV-ről elmondta, hogy az összes megígért változás szerepelni fog a tenderben.

Minden úgy lesz, ahogy megígértem

– mondta Lázár János. Július végén azt ígérte, hogy minden budapesti HÉV-vonalat felújítanak, és még az idén megkezdik 54 új szerelvény beszerzését. A felújítást a szentendrei vonalon kezdik. A 11-es főút bővítésére a nagyszabású Északi Városkapu projekt keretében kerül sor, mely a főút bővítése mellett számos más fejlesztéssel is jár, például új HÉV-megállót is létrehoznak.