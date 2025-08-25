Döntött a Mol, beigazolódott, amitől mindenki tartott – emelkedik az üzemanyagok ára

Az olajcég reagál a piaci folyamatokra. Az elmúlt napokban mind a két tényező az autósok számára kedvezőtlen irányba mozdult el. A forint is gyengült a dollárral szemben, hétfőn napközben 339 forint fölött kell fizetni a zöldhasú egységéért.

Drágul a tankolás / Fotó: Cristi Croitoru / Shutterstock

Emellett a Brent olajfajta ára is emelkedett: hordóját 67 dollár fölött jegyzik.

A Mol döntése szerint

a benzin bruttó 2, a gázolaj ára bruttó 3 forinttal kerül majd többe.

Ma a következő átlagárakkal találkozhatunk a kutakon (2025. 08. 25-én):

95-ös benzin: 581 Ft/liter,

gázolaj: 588 Ft/liter.

Ezek az árak emelkednek tehát holnaptól, érdemes még ma ellátogatni a kutakra.

Horvátországban olcsóbb

A dízel és a benzin is olcsóbb, mint Magyarországon, ezért ha már ott vagyunk, érdemes lehet a horvát kutakat választani. A horvátországi üzemanyagárak alacsonyabbak, mint a magyarok. A hatósági árak júliusi eltörlése ellenére a dízel és a benzin még mindig kedvezőbb áron kapható a horvát kutakon, mint Magyarországon.

Egy liter gázolaj ára jelenleg 1,34 és 1,36 euró között van, vagyis körülbelül 530 forint.

A benzin literje pedig 1,43 és 1,44 euró, átszámítva 560 forint körül mozog.

Azok is jobban járnak a horvátországi tankolással, akik gázüzemű autóval indulnak útnak.

Az LPG literjét ugyanis a horvát kutakon már 0,74 euróért, azaz mintegy 290 forintért is lehet találni.

Az árak az autópályák mentén némileg eltérhetnek, ráadásul a sztrádákon található kutakon sok esetben csak prémium-üzemanyagot lehet tankolni, ezért érdemes odafigyelni. Ha viszont közúton tankolunk, akkor egy átlagos tankolás, az autó típusától függően, akár 2-3 ezer forint megtakarítást is jelenthet.

A horvát kormány 2022-ben vezetett be árrésstopot az üzemanyagokra, és az iparágat terhelő adókat is csökkentette. Július közepén azonban eltörölték a korlátozásokat, így már a piac határozza meg az árakat. Egyedül a dízelre vonatkozó alacsonyabb jövedéki adót hagyták meg. A kormány ugyanakkor megígérte, hogy ha indokolatlan áremelést tapasztalnak a kutakon, ismét beavatkoznak az árak alakulásába.