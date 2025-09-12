Kiderültek a részletek, ez a kormány terve: így változhat meg a magyar adórendszer – újra az asztalon a globális minimumadó

Hazánk versenyképességének javítása érdekében folytatni kell az adócsökkentéseket, miközben tovább bővülnek a családokat érintő adókedvezmények (gyed, csed, valamint a két- és háromgyermekes édesanyák adómentessége), a kormány vizsgálja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) és a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma által felvetett javaslatokat is, így a szocho 1 százalékponttal csökkenhet, az áfa alanyi mentesség értékhatára az EU-s maximumszint közelébe emelkedhet, a kiva értékhatára megduplázódhat, valamint az egyéni vállalkozók széles köre is érdemi segítséget kaphat – közölte Gerlaki Bence adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkár a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Országos Könyvvizsgálói Konferenciáján.

Kiderültek a részletek, ez a kormány terve: megváltozhat a magyar adórendszer / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint az államtitkár elmondta, hogy egyes vállalkozásokhoz köthető befizetéseknél a tavalyihoz képest elmaradás látszik. Ebből fakadóan mindenképpen érdemes a vállalati szektor versenyképességét tovább erősíteni.

A kormány vizsgálja a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara javaslatait.

A javaslatok között szerepel a szocho további 1 százalékpontos csökkenése, ami éves szinten mintegy 200 milliárd forint adókiengedést jelent a vállalkozások számára.

Az alanyi áfamentesség értékhatárának többlépcsős emelése is a javaslatok között szerepel, ennek következtében jövőre 20 millió forint lehet az értékhatár, 2027-ben 22 millió forint, 2028-ban 24 millió forint. Mindez összességében 150 ezer vállalkozást segíthet meg.

Az átalányadózók esetében a költségátalány 40 százalékról 50 százalékra emelésére tett javaslatot az MKIK.

További 10 milliárd forintnyi segítséget jelentene mintegy 140 ezer egyéni vállalkozónak amennyiben a szochoalap esetén alkalmazott 112,5 százalékos szorzó a társadalombiztosítási alaphoz hasonlóan 100 százalékra csökkenne.

Szintén a javaslatok között szerepel a kiva értékhatárának duplázása, amivel a kormány további 3-5 ezer vállalkozásnak teszi lehetővé, hogy kedvezőbb adózási formát válasszon.

A gazdaságpolitikai irány hat pilléren nyugszik, magában foglalja, a családokat érintő szja-csökkentéseket, az infláció elleni fellépést, a lakhatást segítő támogatásokat és a vállalkozások oldaláról nézve a kkv-k fejlesztését, a bérkonvergenciát, valamint a 150 új gyár programot is.