Holnap reggel kezdődik az Aldi szenzációs akciója – akár 5 forintért is vásárolhat

Az Aldi szeptember 11-én különleges, egy héten át tartó akciót indít szinte valamennyi ruházati termékére és cipőire. A leárazott termékek ára szeptember 17-re mindössze 5 forintra mérséklődik.
VG
2025.09.10, 12:29

Az Aldiban holnaptól minden ruha és cipő darabja egységesen 1000 forintért lesz kapható, majd napról napra csökkennek az árak. Ez azt jelenti, hogy szeptember 12-én 800, 13-án 600, majd 400, 200 és 100 forintért kínálja az áruházlánc a termékeket. Sőt az elképesztő akció keretében a hetedik napon, szeptember 17-én, mindössze 5 forintért lehet megvásárolni az új ruhát vagy cipőt.

Holnap reggel kezdődik az Aldi szenzációs akciója. Fotó: Shutterstock
Holnap reggel kezdődik az Aldi szenzációs akciója / Fotó: Shutterstock

Az Aldi holnap kezdődő leárazása minden eddigi akciót felülmúl Magyarországon

A választékban női, férfi- és gyerekruhák, kabátok, cipők, papucsok és sportruházati termékek is gazdára várnak, tehát akár a család minden tagja találhat magának újdonságot – derül ki a diszkontlánc közleményéből. Arra azért felhívják a figyelmet, hogy a készlet erejéig tartó akcióban részt vevő termékek köre üzletenként eltérő lehet.

A vállalat emellett arra is ígéretet tett, hogy 1000 forintos kuponokkal egészíti ki a nyugdíjas élelmiszer-utalványt. 

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

