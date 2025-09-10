Holnap reggel kezdődik az Aldi szenzációs akciója – akár 5 forintért is vásárolhat

Az Aldiban holnaptól minden ruha és cipő darabja egységesen 1000 forintért lesz kapható, majd napról napra csökkennek az árak. Ez azt jelenti, hogy szeptember 12-én 800, 13-án 600, majd 400, 200 és 100 forintért kínálja az áruházlánc a termékeket. Sőt az elképesztő akció keretében a hetedik napon, szeptember 17-én, mindössze 5 forintért lehet megvásárolni az új ruhát vagy cipőt.
A választékban női, férfi- és gyerekruhák, kabátok, cipők, papucsok és sportruházati termékek is gazdára várnak, tehát akár a család minden tagja találhat magának újdonságot – derül ki a diszkontlánc közleményéből. Arra azért felhívják a figyelmet, hogy a készlet erejéig tartó akcióban részt vevő termékek köre üzletenként eltérő lehet.
A vállalat emellett arra is ígéretet tett, hogy 1000 forintos kuponokkal egészíti ki a nyugdíjas élelmiszer-utalványt.
További részletek az Origo oldalán olvashatók.
