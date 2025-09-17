Árgyilkos akciót hirdetett meg két barkácsáruház

A két nagy barkácsáruház brutális nyár végi akciót indított. Most tényleg sokat spórolhat, aki alaposan végigböngészi a kínálatot.
A két áruház láthatóan meg akar szabadulni a megmaradt nyári készletektől, így kerti bútorok, sörpadok, grillek, medencék, napernyők, hűtőtáskák, kültéri lámpák és dekorációk most akár 30 százalékkal olcsóbban vihetők haza. De nemcsak a pihenésre gondoltak az áruházak, ugyanis fűnyírók, szerszámok, fúrók, csiszolók, magas nyomású mosók és festékek, burkolatok, laminált padló komoly kedvezménnyel érhetők el, így az őszi karbantartási munkákhoz betárazhatnak az ezermesterek. Találhatunk a kertészkedéshez sok kiegészítőt, kerítéselemeket, locsolókat, ezek a jövő nyáron is jól fognak jönni. A készlet nyilván véges, így érdemes gyorsan átgondolni, mire van szükség, és mennyit tudunk költeni.
További részletek az Origo oldalán olvashatók!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.