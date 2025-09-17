Árgyilkos akciót hirdetett meg két barkácsáruház

A két nagy barkácsáruház brutális nyár végi akciót indított. Most tényleg sokat spórolhat, aki alaposan végigböngészi a kínálatot.

A Praktiker és az OBI nyári kiárusításán hatalmas akciókat hirdettek meg / Forrás: Shutterstock

Akció: ezeket a termékeket érdemes megvásárolni

A két áruház láthatóan meg akar szabadulni a megmaradt nyári készletektől, így kerti bútorok, sörpadok, grillek, medencék, napernyők, hűtőtáskák, kültéri lámpák és dekorációk most akár 30 százalékkal olcsóbban vihetők haza. De nemcsak a pihenésre gondoltak az áruházak, ugyanis fűnyírók, szerszámok, fúrók, csiszolók, magas nyomású mosók és festékek, burkolatok, laminált padló komoly kedvezménnyel érhetők el, így az őszi karbantartási munkákhoz betárazhatnak az ezermesterek. Találhatunk a kertészkedéshez sok kiegészítőt, kerítéselemeket, locsolókat, ezek a jövő nyáron is jól fognak jönni. A készlet nyilván véges, így érdemes gyorsan átgondolni, mire van szükség, és mennyit tudunk költeni.

