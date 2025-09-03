Váratlan bejelentést tett az Aldi Magyarország vezére: megváltozik az összes bolt nyitvatartása – az üvegvisszaváltást sem hagyja annyiban

Ha nem is szokatlan, mindenesetre nem túl gyakori, hogy az Aldi Magyarország első embere nagyinterjút ad. Bernhard Haider ezúttal kivételt tett a Világgazdasággal, és erre jó oka volt: először beszélt például a szélesebb nyilvánosságban arról, hogy megváltozik az Aldi nyitvatartása.

Aldi nyitvatartása: napokon belül megváltozik az összes boltban – erről is beszélt Bernhard Haider a Világgazdaságnak / Fotó: Fotó: Vémi Zoltán

Miután a német diszkontlánc évente sok millió vásárlót fogad, nagyon fontos fejleményről van szó. De az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezetője további érzékeny témákról is nyíltan beszélt, így például arról, hogy

szerinte miért drágultak legutóbb is az élelmiszerek a boltokban, mi az oka a legfőbb rivális, a Lidl népszerűségének, hol tart a konfliktus a Mohuval az üvegvisszaváltási díjakról, miért éri meg behozni külföldi élelmiszert a polcokra a hazai helyett, milyen új boltokat tesztelnek Magyarországon, hogyan állnak az üzletnyitásokkal, mit gondol az orosz Mere érkezéséről, és milyen fizetéseket adnak az Aldi dolgozóinak.

Alább olvasható a teljes exkluzív interjú Bernhard Haiderrel.

Ezért drágul az élelmiszer

Miért drágul az élelmiszer a boltokban?

Az élelmiszer-inflációért főleg

a rezsiköltségek,

valamint a termékdíjak és a munkaerőköltség miatt emelkedő beszállítói árak

tehetők felelőssé. Ha megnézzük, hogy az elmúlt négy év során hogyan változott egyrészt a kiskereskedelmi láncok, másrészt a beszállítók eredményessége, akkor egyértelműen látszik, hogy a jövedelemtermelő képesség a termelő- és a feldolgozócégek irányába mozdult el. Ezeknek a cégeknek az átlagos eredményessége a négy évvel ezelőtti szinten mozog, miközben a kiskereskedők egy eleve alacsony szintről mínuszba mentek át.

De igyekszünk könnyíteni a vásárlók, különösen az alacsonyabb jövedelműek, a nyugdíjasok és a rászorulók terhein. Szeptembertől például a nálunk felhasznált nyugdíjas-élelmiszerutalványt egy kuponnal egészítjük ki. Ha valaki 8000 forint felett vásárol, és legalább részben az utalvánnyal fizet, akkor 1000 forintos kupont adunk, amit egy későbbi bevásárlás során bármire beválthat.

Hogyan értékeli a kiskereskedelmi forgalom alakulását?