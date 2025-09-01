Nyugdíjas élelmiszer-utalvány: máris kitört a háború, megkapta a választ a Lidl – szuperakciót hirdetett meg a nagy magyarországi bolt

A kiskereskedelmi lánc közleménye szerint 1000 forint értékű ALDI-kupont kap, aki legalább 8000 forint értékben vásárol, és a fizetéshez akár csak részben a nyugdíjasok élelmiszer-utalványát használja fel. A kupon bármelyik magyar ALDI-ban bármilyen termék bármilyen összegű vásárlásakor felhasználható.

Kiskereskedelem: harc indul nyugdíjasokért / Fotó: Shutterstock

Az áruházlánc most kiemelt figyelmet fordít mindazokra, akik nyugellátásban részesülnek. A heti árleszállítások mellett szeptember 1-jétől mindazok, akik a Magyar Államkincstár által a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek részére juttatandó nyugdíjas élelmiszer-utalványt az ALDI áruházakban fordítják élelmiszer-vásárlásra,

1000 forintos ALDI-kupont kapnak, amennyiben vásárlásuk eléri a 8000 forintos értékhatárt. Az ország 185 ALDI áruházában bármilyen termék, akár tisztítószer vásárlására is felhasználható.

Az intézkedés közvetlen segítséget jelent azoknak, akik jellemzően nagyobb arányban költik jövedelmüket alapvető termékekre, így az áremelkedések őket különösen érintik” – mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.

Az ALDI-nyugdíjaskupon a készlet erejéig, de legkésőbb 2025. október 31-ig érhető el a pénztáraknál és 2025. szeptember 1-jétől november 30-áig váltható be.

A Lidl is lépett

A nyugdíjas vásárlókért való versengést a Lidl kezdte el. Mint megírtuk, a multilánc saját kuponnal fejeli meg az utalványt. A multinacionális kiskereskedelmi lánc ugyanis olyan akciót hirdetett, amely szerint, ha szeptember 4-től valaki legalább 5 ezer forint összértékben, az utalványt felhasználva vásárol valamelyik egységében, további 500 forintos Lidl-kuponnal ajándékozza meg a cég.