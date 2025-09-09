Deviza
EUR/HUF393.7 +0.12% USD/HUF334.56 +0.13% GBP/HUF454.34 +0.32% CHF/HUF421.94 +0.13% PLN/HUF92.55 +0.02% RON/HUF77.6 +0.09% CZK/HUF16.19 +0.2% EUR/HUF393.7 +0.12% USD/HUF334.56 +0.13% GBP/HUF454.34 +0.32% CHF/HUF421.94 +0.13% PLN/HUF92.55 +0.02% RON/HUF77.6 +0.09% CZK/HUF16.19 +0.2%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,042.2 +0.07% MTELEKOM1,864 -0.97% MOL2,892 +0.41% OTP29,960 +0.07% RICHTER10,400 +0.19% OPUS551 -1.45% ANY7,700 0% AUTOWALLIS158 +0.63% WABERERS5,200 +0.77% BUMIX9,380.58 +0.47% CETOP3,493.89 +0.76% CETOP NTR2,178.84 +0.1% BUX103,042.2 +0.07% MTELEKOM1,864 -0.97% MOL2,892 +0.41% OTP29,960 +0.07% RICHTER10,400 +0.19% OPUS551 -1.45% ANY7,700 0% AUTOWALLIS158 +0.63% WABERERS5,200 +0.77% BUMIX9,380.58 +0.47% CETOP3,493.89 +0.76% CETOP NTR2,178.84 +0.1%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Nemzetgazdasági Minisztérium
áremelés
infláció

Reagált az NGM az inflációs adatokra – fontos támogatásokról ír a minisztérium

A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint az árcsökkentésre vonatkozó intézkedések összességében mintegy 1,6 százalékponttal mérsékelték az inflációt augusztusban. Az árcsökkentő intézkedések mellett a kormány támogatja a nyugdíjasokat is az élelmiszer-utalványokkal.
VG
2025.09.09, 09:31
Frissítve: 2025.09.09, 11:19

A kormány fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben, ennek érdekében a kabinet november 30-ig meghosszabbította az árréscsökkentést, valamint önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok és a telekommunikációs cégek esetében, amelyhez július 1-jétől a gyógyszeripari szereplők is csatlakoztak – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

20250813_tesco_001_VZ
Reagált az NGM az inflációs adatokra – fontos támogatásokról ír a minisztérium / Fotó: Vémi Zoltán

Az árcsökkentő intézkedések mellett a kormány kiemelten támogatja a nyugdíjasokat is, számukra szeptember 2-ától megkezdődött a 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalványok kézbesítése. Az intézkedés 2-2,5 millió nyugdíjasnak nyújt érdemi anyagi segítséget, összesen 83 milliárd forint értékben.

Az NGM leszögezte: a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 augusztusában az infláció mértéke az előző év azonos időszakához képest 4,3 százalék volt, az előző hónaphoz képest pedig nem változtak az árak. Az élelmiszer-infláció mértéke éves alapon 5,9 százalékot tett ki, míg júliushoz képest nem történt emelkedés. 

Ezen belül vizsgálva, a hideg élelmiszerek esetében, azaz a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva éves alapon 4,7 százalékkal emelkedtek, az előző hónaphoz képest pedig 0,1 százalékkal mérséklődtek az árak. A tárca szerint az árcsökkentő intézkedések összességében mintegy 1,6 százalékponttal mérsékelték az inflációt 2025 augusztusában. 

Ennek is örülni kell: stagnál az infláció Magyarországon

Az elemzői várakozásoknak megfelelően augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júliushoz viszonyítva pedig stagnáltak. Mivel még mindig a jegybank toleranciasávja fölött van az infláció, így szinte biztos, hogy továbbra is kitart a Magyar Nemzeti Bank a szigorú hangvétel mellett, ami tovább odázhatja a kamatvágások elindítását.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu