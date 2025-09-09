Reagált az NGM az inflációs adatokra – fontos támogatásokról ír a minisztérium

A kormány fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben, ennek érdekében a kabinet november 30-ig meghosszabbította az árréscsökkentést, valamint önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok és a telekommunikációs cégek esetében, amelyhez július 1-jétől a gyógyszeripari szereplők is csatlakoztak – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).
Az árcsökkentő intézkedések mellett a kormány kiemelten támogatja a nyugdíjasokat is, számukra szeptember 2-ától megkezdődött a 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalványok kézbesítése. Az intézkedés 2-2,5 millió nyugdíjasnak nyújt érdemi anyagi segítséget, összesen 83 milliárd forint értékben.
Az NGM leszögezte: a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 augusztusában az infláció mértéke az előző év azonos időszakához képest 4,3 százalék volt, az előző hónaphoz képest pedig nem változtak az árak. Az élelmiszer-infláció mértéke éves alapon 5,9 százalékot tett ki, míg júliushoz képest nem történt emelkedés.
Ezen belül vizsgálva, a hideg élelmiszerek esetében, azaz a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva éves alapon 4,7 százalékkal emelkedtek, az előző hónaphoz képest pedig 0,1 százalékkal mérséklődtek az árak. A tárca szerint az árcsökkentő intézkedések összességében mintegy 1,6 százalékponttal mérsékelték az inflációt 2025 augusztusában.
Ennek is örülni kell: stagnál az infláció Magyarországon
Az elemzői várakozásoknak megfelelően augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júliushoz viszonyítva pedig stagnáltak. Mivel még mindig a jegybank toleranciasávja fölött van az infláció, így szinte biztos, hogy továbbra is kitart a Magyar Nemzeti Bank a szigorú hangvétel mellett, ami tovább odázhatja a kamatvágások elindítását.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.