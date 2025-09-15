Rendkívüli bejelentés: Magyarország atomenergia-megállapodást kötött Kínával – ezt tudjuk most a váratlan egyezségről

Magyarország és Kína atomenergia-megállapodást írt alá, amely a nukleáris energia, a biztonság és az innováció területén nyithat új távlatokat – jelentette be hétfőn Bécsben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közlése szerint a megállapodást a kínai atomenergia-ügynökséggel kötötték meg.
A tárcavezető hangsúlyozta: a megállapodás komoly potenciált rejt a magyar–kínai kapcsolatokban, hiszen Kína az ágazatban egyre nagyobb szerepet vállal, és globális súlyát is folyamatosan növeli. Hangsúlyozta, hogy Magyarországnak nemzeti érdeke a civilizált együttműködés újraélesztése Kelet és Nyugat között, és hazánknak jó esélye van bebizonyítani, hogy ennek alapja a nukleáris energia lehet.
Mi történik Magyarországon? Egy több évtizedes jó együttműködés és egy 2014-ben aláírt szerződés értelmében az orosz vállalatóriás, a Roszatom épít nukleáris erőművet, jelentős francia és német beszállítókkal. Emellett pedig a kis nukleáris reaktorok használata terén egy kizárólagos megállapodást írtunk alá az amerikai technológia használatáról
– mutatott rá. „Magyarországon tehát egyszerre van jelen az orosz, az amerikai, a német és a francia nukleáris ipar, ezek remekül tudnak egymás mellett és egymással is működni. Ezzel Magyarország bizonyítja, hogy a civilizált kelet–nyugati együttműködés újraélesztésének egyik legjobb terepe éppen a nukleáris energia” – tette hozzá.
Szijjártó Péter kiemelte, hogy a következő egyértelműen a nukleáris energia évtizede lesz, mert drasztikus mértékben nő globálisan az elektromosáram-igény, s hatékonyan, biztosan, biztonságosan és környezetkímélő módon csakis atomenergiával lehet fedezni ezt ekkora mennyiségben. „A nukleáris iparban mind Keleten, mind Nyugaton óriási szereplők vannak (…) Mi mind a két irányban együttműködünk” – szögezte le.
A miniszter ennek kapcsán arról is tájékoztatott, hogy Alekszej Lihacsovval, a Roszatom vezérigazgatójával a paksi bővítés felgyorsításában állapodtak meg, ugyanis most minden körülmény adott ehhez.
Szijjártó Péter korábban Bécsben azt nyilatkozta, hogy Magyarország minden támadás, minden akadályozási kísérlet ellenére felgyorsítja a paksi bővítést, így a következő évtized elejére működésbe is léphetnek az új atomerőművi blokkok. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség közgyűlésén leszögezte, hogy hazánk aktív tagja az európai nukleáris koalíciónak, és minden támadás ellenére felgyorsítja Paks II. építését, ezáltal a 2030-as évek elejére 2400 megawatt teljesítménnyel bővül majd az ország nukleáris kapacitása, s így 70 százalékra nő az atomenergia részesedése a villamosenergia-ellátásban.
