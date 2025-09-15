Szijjártó Péter Bécsben tett bejelentést Paks II-ről: ez világos üzenet volt Ausztriának

Magyarország minden támadás, minden akadályozási kísérlet ellenére felgyorsítja a paksi bővítést, így a következő évtized elejére működésbe is léphetnek az új atomerőművi blokkok. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Bécsben nyilatkozott az MTI-nek.

A magyar külügyminiszter szerint nem áll meg a Paks II. atomerőmű építése / Fotó: Paks II. Atomerőmű Zrt.

Magyar törekvések a nemzetközi atomenergia-piacon

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) közgyűlésén leszögezte, hogy hazánk aktív tagja az európai nukleáris koalíciónak, és minden támadás ellenére felgyorsítja Paks II. építését, ezáltal a 2030-as évek elejére 2400 megawatt teljesítménnyel bővül majd az ország nukleáris kapacitása, s így 70 százalékra nő az atomenergia részesedése a villamosenergia-ellátásban.

Nem kizárólag magyar probléma

A külügyminiszter kitért az emberiség előtt álló kihívásokra, és rendkívül veszélyesnek nevezte a világ újbóli blokkosodása felé mutató folyamatokat, amelyek szavai szerint élesen ellentétesek a magyar nemzeti érdekekkel. Ezzel szemben Magyarország a civilizált kelet–nyugati együttműködés újjáépítésében érdekelt, és arra is jó példaként szolgál, hogy a nukleáris energia ennek kiváló alapja lehet.

Ennek alátámasztására kiemelte, hogy a paksi építkezésen az orosz Roszatom mellett francia és német alvállalkozók is dolgoznak, illetve nemrég megállapodás született az amerikai technológiák kizárólagos használatáról a kis méretű moduláris reaktorok (SMR) tekintetében.

„Az oroszok, a franciák és a németek boldogan dolgoznak együtt a nagy atomenergia-projektünkön. És megegyezést írtunk alá az amerikaiakkal arról, hogy csatlakozzanak Magyarországhoz, hogy az SMR-ek terén is sikeresek legyünk” – mondta.

Ez a nagyon sokszínű atomenergia-ellátási portfólió a bázisa a hosszú távú, biztonságos és megbízható energiaellátásnak egy olyan, szárazföld által körülvett országban, amelynek nincsenek jelentős természeti erőforrásai — tette hozzá Szijjártó Péter.