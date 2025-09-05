Előre szóltak: háromszor is leáll egy hazai nagybank ebben a hónapban

Előre tervezett bankszünnapok lesznek ebben a hónapban az OTP Banknál, amiről a honlapjukon tájékoztatják ügyfeleiket – hívja fel a figyelmet az Origo. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra.
Fejlesztési okokból szeptember 21-én 0 órától 16 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek az internet- és a mobilbankban:
Fejlesztési okokból szeptember 22-én 0 órától reggel 8 óráig a következő szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetőek:
Fenti két napon kívül egy harmadik alkalommal is számítani kell leállásokra a pénzintézetnél, erről itt olvashat bővebben.
