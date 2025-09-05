Deviza
Előre szóltak: háromszor is leáll egy hazai nagybank ebben a hónapban

Háromszor is sor kerül leállásokra a digitális rendszerek fejlesztése miatt az OTP Banknál ebben a hónapban. Ezek tartama alatt a pénzintézet számos szolgáltatása nem, vagy csak részlegesen lesz elérhető.
VG
2025.09.05, 13:15
Frissítve: 2025.09.05, 13:27

Előre tervezett bankszünnapok lesznek ebben a hónapban az OTP Banknál, amiről a honlapjukon tájékoztatják ügyfeleiket – hívja fel a figyelmet az Origo. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra.

Szeptemberben három alkalommal lesz bankszünnap az OTP Banknál / Fotó: Kallus György  / Világgazdaság 

Ekkor lesznek bankszünnapok az OTP-nél:

Fejlesztési okokból szeptember 21-én 0 órától 16 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek az internet- és a mobilbankban:

  • számlatörténet,
  • bankon kívüli devizautalás,
  • egyedi számlakedvezmények lekérdezése,
  • folyószámlahitelhez kapcsolódó szolgáltatások,
  • gépkocsinyeremény-betétekhez kapcsolódó funkciók.

Fejlesztési okokból szeptember 22-én 0 órától reggel 8 óráig a következő szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetőek:

  • internet- és mobilbank,
  • OTPdirekt,
  • online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla),
  • a lakossági hiteligénylésekhez kapcsolódó szolgáltatások,
  • az OTP Bank offline és online fizetési termináljain nem lehet tranzakciót végezni, illetve az OTP Bank logós kártyákkal nem lehet fizetni és készpénzt felvenni,
  • eBIZ szolgáltatás,
  • Electra alkalmazás,
  • SmartBróker alkalmazás,
  • Vámpénztári rendszer.

Fenti két napon kívül egy harmadik alkalommal is számítani kell leállásokra a pénzintézetnél, erről itt olvashat bővebben.

