Nagy a baj: újabb gyilkos járvány fenyegeti az állattenyésztőket

Már az ausztriai Burgenlandban is megjelent a mutálódott nyúlpestis. A járvány, amely igen gyorsan terjed, Bécs és Alsó-Ausztria után érte el a tartományt. A betegség eddig főként házinyulakat veszélyeztetett, ám egy új mutáció miatt már a mezei nyulakat is pusztítja.
VG
2025.09.16, 15:35

Az első eseteket Eisenstadt (Kismarton) környékén igazolták – írja a Volksgruppen.orf.at, de azóta már több tenyészetben is megjelent a kór. A betegséget szúnyogok és kullancsok terjesztik. Mivel a fertőzés gyorsan terjed, a szakértők a betegség további terjedésére számítanak.

A betegség eddig főként házinyulakat veszélyeztetett, ám egy új mutáció miatt már a mezei nyulakat is pusztítja.
A betegség eddig főként házinyulakat veszélyeztetett, ám egy új mutáció miatt már a mezei nyulakat is pusztítja / Fotó: Unsplash

Kutyákra és emberekre is átterjedhet a betegség

A kór tünetei közé tartoznak a duzzadt szemek, levertség és gyors lefolyás: a fertőzött állatok többsége egy-két héten belül elpusztul. 

Bár a betegség emberre nem veszélyes, vigyázni kell, mert a myxomatózist követően egy bakteriális fertőzés, a tularémia is kialakulhat

– ez már kutyára és emberre is átterjedhet.

A Kaninchenzüchter szövetség vezetője, Werner Zinkl szerint a megfelelő ólhigiénia segíthet megelőzni a fertőzést, de ritkán még így is előfordulnak esetek.

