Nagy a baj: újabb gyilkos járvány fenyegeti az állattenyésztőket

Az első eseteket Eisenstadt (Kismarton) környékén igazolták – írja a Volksgruppen.orf.at, de azóta már több tenyészetben is megjelent a kór. A betegséget szúnyogok és kullancsok terjesztik. Mivel a fertőzés gyorsan terjed, a szakértők a betegség további terjedésére számítanak.
A kór tünetei közé tartoznak a duzzadt szemek, levertség és gyors lefolyás: a fertőzött állatok többsége egy-két héten belül elpusztul.
Bár a betegség emberre nem veszélyes, vigyázni kell, mert a myxomatózist követően egy bakteriális fertőzés, a tularémia is kialakulhat
– ez már kutyára és emberre is átterjedhet.
A Kaninchenzüchter szövetség vezetője, Werner Zinkl szerint a megfelelő ólhigiénia segíthet megelőzni a fertőzést, de ritkán még így is előfordulnak esetek.
