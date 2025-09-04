Lerántották a leplet az első debreceni BMW-ről: így néz majd ki és ez óriási meglepetés – videó

A BMW tavaly mutatta be a nagyközönségnek az X3-as modelljét, azonban az új X3 tisztán elektromos változatáról egyelőre gyanúsan hallgatott a német autógyár. A Totalcar szerint beigazolódni látszik az, amit eddig csak sejteni lehetett, vagyis hogy az új iX3 nem a belső égésű motorokat hordó változatra hasonlít majd.

Az X3-ra hajaz az új debreceni BMW / Fotó: Guillaume Payen / AFP (képünk illusztráció)

A BMW a hivatalos Instagram-oldalán osztott meg egy kedvcsináló videót az újdonságról, ami alapján úgy tűnik, hogy az iX3 a korábban bemutatott Neue Klasse X koncepció szériaérett változata lehet.

A felvétel tanúsága szerint a modern BMW-khez képest apró és keskeny, függőleges vesék, amik első ránézésre teljesen olyanok, mint a Neue Klasse X-en látott darabok. A menetfények és a fényszórók közötti világítás alakja is a korábban megismert koncepcióautót idézi.

A Totalcar szerint már nem kell sokat várni a bemutatóra, hiszen a szeptember 8. és 14. között megrendezésre kerülő Müncheni Autószalonon leplezik le az új iX3-at. Hozzátették, hogy több szempontból is fontos ez a modell a BMW-nek:

egyrészt az X3 a márka egyik legnépszerűbb modellje,

másrészt ez lehet az első olyan, szériagyártású modell, ami a BMW teljesen új formanyelvével érkezik.

Ráadásul magyar vonatkozása is van a modellnek, ugyanis az iX3 lehet az első, ami a BMW debreceni gyárában készül majd. Éves szinten 150 ezer iX3 legyártása a cél a német márka magyarországi gyárában, ahol egyébként csak elektromos autókat gyártanak majd.

Németország belátta: csak Magyarországról tudja megmenteni a német autóipart, különben Kína végleg eltörli – a debreceni BMW-gyáron múlik minden

A Debrecen mellett magasodó, ezer méter hosszú csarnokkolosszus, a két év alatt a semmiből felhúzott BMW-gyár képével indítja terjedelmes cikkét a német Spiegel, amelyben azt vázolják, hogy a német autóóriás és a német autóipar számára mennyire fontos lesz az üzemben zajló gyártás.

Oliver Zipse, a vállalat vezérigazgatója úgy fogalmaz: „A helyzet komoly – minden tekintetben. Az iparunkban szelekció jön. A gyenge kiesik.” Debrecenben a BMW az itt készülő iX3 modellek révén nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy újradefiniálja az autót.