Németország belátta: csak Magyarországról tudja megmenteni a német autóipart, különben Kína végleg eltörli - a debreceni BMW-gyáron múlik minden

Mára szinte lekörözte a német autóipart a kínai. Ugyanakkor minden megváltozhat a Debrecenben gyártott iX3 révén.
Andor Attila
2025.08.29, 06:36
Frissítve: 2025.08.29, 06:38

A Debrecen mellett magasodó, ezer méter hosszú csarnokkolosszus, a  két év alatt a semmiből felhúzott BMW-gyár képével indítja terjedelmes cikkét a német Spiegel, amelyben azt vázolják, hogy a német autóóriás és a német autóipar számára mennyire fontos lesz az üzemben zajló gyártás.  Oliver Zipse, a vállalat vezérigazgatója úgy fogalmaz: „A helyzet komoly – minden tekintetben. Az iparunkban szelekció jön. A gyenge kiesik.” Debrecenben a BMW az itt készülő iX3 modellek révén nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy újradefiniálja az autót.

autóipar
Átalakul az autóipar - A debreceni gyáron múlik, hová kerül a BMW / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A kijelentés meglepő azok után, hogy az elmúlt tíz évben a német autóipar lassan és önelégülten reagált a technológiai változásokra, így inkább vereségeket hozott ez az időszak számukra, mint diadalokat.
A német autógyártók kétségbeesését jól szemléltetik az adatok. 2024-ben 6,4 millió elektromos autó kelt el a kínai piacon – a Mercedes nagyreményű EQE modelljéből viszont alig néhány száz darab fogyott,  de máshol sem jobb a helyzet. A Volkswagen 35 ezer munkahely megszüntetését tervezi, a Porsche 91 százalékos profitcsökkenést jelentett, a BMW-nél is visszaesett a forgalom és a nyereség. A német gazdaság harmadik éve stagnál.

Minden egy lapon

Ugyan az iparágban ez elképzelhetetlen, de mindent a „Neue klasse” modellcsoportra tettek fel. 

A reménykedés nagy, de egyszer már megégették magukat:
2013-ban, amikor bemutatta az i3 elektromos autót: a karbon karosszéria, a futurisztikus belső tér, a radikális koncepció a vásárlók számára túl idegen volt, rétegmodell maradt, elriasztotta a konzervatív vevőket, akik azt szerették, ha a világítás kapcsoló ott van, ahol mindig is volt.

Váratlanul jött esélyek

A németeket bátoríthatja azonban, hogy úgy tűnik, az egyik legkomolyabb piaci vetélytárs, a Tesla megbotlott.  Az amerikai cég az elmúlt évtizedben a világ legértékesebb autógyártójává vált, a Model Y két éve a világ legkelendőbb autója volt, most azonban a lendületük kifulladni látszik. Fél évtizede nem mutattak be új tömegpiaci modellt, a Cybertruck inkább provokáció, mint áttörés. 

Elérkezik a fordulópont, amikor a Tesla architektúrája a határaiba ütközik.

-mondja Zipse.   A német gyártók alig hiszik el, hogy ekkora szerencséjük van, időt kaptak, hogy felzárkózzanak.

Közben a kínai gyártók előretörése megállíthatatlan.

 Az év első felében az elektromos autók globális piaca 36 százalékkal nőtt, ennek kétharmadát Kínában adták el, de a német gyártók egyharmaddal kevesebb autót értékesítettek ott, mint az előző évben. 
Példaként a Xiaomi SU7-t hozzák, amely kísértetiesen hasonlít a Porsche Taycanra, árának azonban csak a negyede. A BYD középkategóriás SUV-ja pedig 42 900 eurótól indul, míg az új BMW iX3 70 ezer euró körül lesz elérhető. Norvégiában a kínai márkák piaci részesedése már 20 százalék. „Ha a Xiaomi ugyanezt féláron adja, az gond” – mondja Stefan Bratzel autóipari szakértő.

Új szabvány jöhet

A bajorok célja, hogy megint új iparági szabványt teremtsenek, az alig egy hét múlva, szeptember 5-én debütáló újdonsággal. Ennek a törekvésnek a része a forradalmi dizájn is: az iX3 és az új 3-as szedán letisztult, monolitikus formákat kapott. A klasszikus műszerfal eltűnt, helyét egy panoráma-kijelző veszi át, amely a teljes szélvédőre vetíti a sebességet, navigációt, vezetéstámogató adatokat. A technológia a hatótáv és a töltés terén is ugrást ígérnek: 800 kilométer egy feltöltéssel, 100 kilométernyi hatótáv 2,5 perc alatt a gyorstöltőn.

Még erőművet is építenek 

 A BMW a megtermelt zöldáramot várhatóan elsősorban saját célra állítja majd elő. A BMW Manufacturing Hungary Kft. – bizonyos feltételekkel – kiserőmű létesítésére és a villamosenergia-termelésére vonatkozó összevont engedélyt kapott a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól. Kereskedelmi üzemben is termelne a közúti gépjármű gyártására alapított, de kapcsolódó tevékenységként akkumulátor- és a szárazelemgyártásra is kész társaság naperőműve. Az engedély 2050. december 31-ig szól, mindazonáltal a létesítmény maradó élettartama további öt és fél évig, 2056. február 28-ig tartana.
 

