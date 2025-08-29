Németország belátta: csak Magyarországról tudja megmenteni a német autóipart, különben Kína végleg eltörli - a debreceni BMW-gyáron múlik minden

A Debrecen mellett magasodó, ezer méter hosszú csarnokkolosszus, a két év alatt a semmiből felhúzott BMW-gyár képével indítja terjedelmes cikkét a német Spiegel, amelyben azt vázolják, hogy a német autóóriás és a német autóipar számára mennyire fontos lesz az üzemben zajló gyártás. Oliver Zipse, a vállalat vezérigazgatója úgy fogalmaz: „A helyzet komoly – minden tekintetben. Az iparunkban szelekció jön. A gyenge kiesik.” Debrecenben a BMW az itt készülő iX3 modellek révén nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy újradefiniálja az autót.

Átalakul az autóipar - A debreceni gyáron múlik, hová kerül a BMW / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A kijelentés meglepő azok után, hogy az elmúlt tíz évben a német autóipar lassan és önelégülten reagált a technológiai változásokra, így inkább vereségeket hozott ez az időszak számukra, mint diadalokat.

A német autógyártók kétségbeesését jól szemléltetik az adatok. 2024-ben 6,4 millió elektromos autó kelt el a kínai piacon – a Mercedes nagyreményű EQE modelljéből viszont alig néhány száz darab fogyott, de máshol sem jobb a helyzet. A Volkswagen 35 ezer munkahely megszüntetését tervezi, a Porsche 91 százalékos profitcsökkenést jelentett, a BMW-nél is visszaesett a forgalom és a nyereség. A német gazdaság harmadik éve stagnál.

Minden egy lapon

Ugyan az iparágban ez elképzelhetetlen, de mindent a „Neue klasse” modellcsoportra tettek fel.

A reménykedés nagy, de egyszer már megégették magukat:

2013-ban, amikor bemutatta az i3 elektromos autót: a karbon karosszéria, a futurisztikus belső tér, a radikális koncepció a vásárlók számára túl idegen volt, rétegmodell maradt, elriasztotta a konzervatív vevőket, akik azt szerették, ha a világítás kapcsoló ott van, ahol mindig is volt.

Váratlanul jött esélyek

A németeket bátoríthatja azonban, hogy úgy tűnik, az egyik legkomolyabb piaci vetélytárs, a Tesla megbotlott. Az amerikai cég az elmúlt évtizedben a világ legértékesebb autógyártójává vált, a Model Y két éve a világ legkelendőbb autója volt, most azonban a lendületük kifulladni látszik. Fél évtizede nem mutattak be új tömegpiaci modellt, a Cybertruck inkább provokáció, mint áttörés.

Elérkezik a fordulópont, amikor a Tesla architektúrája a határaiba ütközik.

-mondja Zipse. A német gyártók alig hiszik el, hogy ekkora szerencséjük van, időt kaptak, hogy felzárkózzanak.

Közben a kínai gyártók előretörése megállíthatatlan.

Az év első felében az elektromos autók globális piaca 36 százalékkal nőtt, ennek kétharmadát Kínában adták el, de a német gyártók egyharmaddal kevesebb autót értékesítettek ott, mint az előző évben.

Példaként a Xiaomi SU7-t hozzák, amely kísértetiesen hasonlít a Porsche Taycanra, árának azonban csak a negyede. A BYD középkategóriás SUV-ja pedig 42 900 eurótól indul, míg az új BMW iX3 70 ezer euró körül lesz elérhető. Norvégiában a kínai márkák piaci részesedése már 20 százalék. „Ha a Xiaomi ugyanezt féláron adja, az gond” – mondja Stefan Bratzel autóipari szakértő.