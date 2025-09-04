Berántotta a féket a BYD, hatalmas piaci tumultusba futott a Szegedre készülő kínai autógyártó-óriás

Az utóbbi öt év legalacsonyabb növekedési tempójára vált idén a Szegeden gyárat építő BYD, amely a Reuters vállalatközeli forrásai szerint az 5,5 millió darabos értékesítési tervét 4,6 millióra csökkenti. Ezzel gyakorlatilag a realitáshoz igazítja a céljait, hiszen augusztus végéig a BYD csak 52 százalékban teljesítette az eredeti éves tervét. A 900 ezres különbség 16 százalékos csökkentésnek felel meg.

Reflektorfényben a BYD. A vállalat egyelőre nem cáfolta a Reuters értesüléseit / Fotó: CFOTO via AFP

A hírügynökség úgy tudja, hogy házon belül már több alkalommal is farigcsáltak a márciusban bejelentett 5,5 millió darabszámból, ugyanakkor a piaci folyamatok tükrében a 4,6 milliós cél sem kőbe vésett, ez lehet végül jobb is. A héten elemzőházak a szerény augusztusi eladási statisztikát látva átírták a várakozásaikat, a Deutsche Bank 4,7 millió, a Morningstar ennél százezerrel többre becsüli a BYD 2025-ös autóértékesítését, amely így alig 7 százalékkal haladná meg a tavalyit.

A BYD is számos problémával küzd

A Reuters információjának hitelességét alátámasztja, hogy a BYD a beszállító partnereit már a múlt hónapban felkészítette a változásokra, s emlékeztetnek arra, hogy júniusban már a termelés csökkentését rendelték el, a kínai kapacitásnövelő beruházásaik ütemezését átírták, későbbi határidőket megszabva.

Egyes források szerint a BYD növekedési tempójának kifulladásában

a kereslet átalakulása,

pénzügyi okok,

az exportoffenziva csúszása

és a riválisok előretörése

egyaránt szerepet játszik, nem is szólva a Peking irányából érkező szigorú üzenetekre, amelyek az autópiaci negatív árversenyt ostorozzák attól tartva, hogy a hatalmasra fújt luftballon egyszer kipukkan, s a szektor is úgy összeomlik, mint nemrég az ingatlanpiac tette.

A növekedési tempó tarthatatlannak bizonyult

A fő riválisok között a Geely és a Leapmotor előretörését hozzák fel példaként, de a Nio és a Xiaomi is szorongatja őket a felsőbb kategóriákban, s minden nehézsége ellenére a Teslát is súlyos hiba lenne leírni. Finanszírozási gondok nincsenek a világ legnagyobb elektromosautó-gyártójának számító BYD-nek, de

az utóbbi negyedévben 30 százalékkal megzuhant nyereség figyelmeztető jel lehet.

A BYD növekedési görbéje ellaposodott, a társaság a júliusi mélypont után, amikor is 344 296 autót adott el, augusztusban a 373 626 darabos tétellel visszajött ugyan a víz fölé, de a tavalyi bázishoz képest a kimutatott 0,15 százalékos növekedés a statisztikai tűréshatáron belül lehet.