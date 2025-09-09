Deviza
EUR/HUF393.08 -0.04% USD/HUF335.8 +0.5% GBP/HUF454.13 +0.27% CHF/HUF421.05 -0.08% PLN/HUF92.55 +0.02% RON/HUF77.47 -0.08% CZK/HUF16.16 +0.02% EUR/HUF393.08 -0.04% USD/HUF335.8 +0.5% GBP/HUF454.13 +0.27% CHF/HUF421.05 -0.08% PLN/HUF92.55 +0.02% RON/HUF77.47 -0.08% CZK/HUF16.16 +0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,653.31 -0.31% MTELEKOM1,854 -1.49% MOL2,890 +0.35% OTP29,690 -0.84% RICHTER10,400 +0.19% OPUS552 -1.25% ANY7,700 0% AUTOWALLIS159 +1.27% WABERERS5,160 0% BUMIX9,469.48 +1.42% CETOP3,480.82 -0.37% CETOP NTR2,168.53 -0.38% BUX102,653.31 -0.31% MTELEKOM1,854 -1.49% MOL2,890 +0.35% OTP29,690 -0.84% RICHTER10,400 +0.19% OPUS552 -1.25% ANY7,700 0% AUTOWALLIS159 +1.27% WABERERS5,160 0% BUMIX9,469.48 +1.42% CETOP3,480.82 -0.37% CETOP NTR2,168.53 -0.38%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
agrárminiszter
Agrárminisztérium (AM)
Európai Bizottság
Ukrajna
Nagy István
agrárium
mezőgazdaság
Mercosur
Európai Unió

Nagy István: Brüsszel költségvetési terve Ukrajnába irányítaná a gazdák pénzét, és bedöntené az agráriumot

Az Európai Bizottság költségvetési terve veszélyeztetné az európai gazdák megélhetését és a biztonságos élelmiszer-ellátást, ha több pénzt irányítana Ukrajnába és a háborúba. Nagy István szerint az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás pedig tovább szűkítené az európai termelők piacait és versenyképességét. Az agrárminiszter a brüsszeli politikát ekézte az EU Tanácsában.
VG
2025.09.09, 20:55

Katasztrófához vezetne Brüsszel költségvetési terve, mert miközben Ukrajnába és a háborúba irányítana újabb tetemes forrásokat, minden gazdálkodónak kevesebb pénz jutna, így a biztonságos élelmiszer-ellátás is veszélybe kerülne − jelentette ki Nagy István tárcavezető az Európai Unió agrárminisztereinek koppenhágai informális ülése után a tárca keddi közleménye szerint.

NAGY István brüsszel
Brüsszel újabb veszélyes tervéről rántotta le a leplet Nagy István / Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

A tárcavezető kihívásnak nevezte az egyre növekvő globális népesség biztonságos élelmiszerrel való ellátását, valamint teremtett világunk értékeinek megóvását a jövő generációi számára. Hazánk alapelvnek tekinti, hogy a zöldátállás csakis a gazdákkal szorosan együttműködve valósítható meg. Elengedhetetlen, hogy a termelők méltányos ellentételezést kapjanak a környezet- és klímabarát gazdálkodásért. Nem kérhetünk ugyanis többet a gazdálkodóktól kevesebb támogatásért cserébe – emelte ki a miniszter.

Nagy István arról is beszélt, hogy mind az innovációnak, mind a beruházásoknak kiemelt szerepük van az élelmiszer-előállítás versenyképességének javításában, a fenntarthatósági célok elérésében és ezzel együtt a vidéki térségek fejlődésében. Brüsszel költségvetési terve azonban ezek megvalósítására is lényegesen kevesebb forrást biztosítana 2027 után.

Kifejtette, hogy továbbra is meg kell őrizni a közös agrárpolitika önálló és független, két pilléren nyugvó költségvetését, ahogyan az az elmúlt bő hatvan évben is történt, és ahogyan azt az agrárminiszterek hazánk kezdeményezésére egyhangúlag kérték a tavaly decemberben elfogadott tanácsi következtetésekben. 

A gazdák megélhetésére további veszélyt jelent Brüsszel és Kijev kereskedelmi paktuma az ukrán mezőgazdasági termékek behozatala kapcsán. Ezt a helyzetet tovább nehezíti az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás is, amely tovább szűkítené az európai termelők piacait és versenyképességét.

Magyarország éppen ezért továbbra is minden eszközzel fellép, hogy a gazdák megélhetését és a nekik járó uniós forrásokat megőrizze. „A termelők megélhetését és versenyképességét, valamint a biztonságos élelmiszer-ellátást, a mindennapi kenyerünket nem veszélyeztethetjük” – szögezte le az agrártárca vezetője.

EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás: olcsó import, GMO-termékek és gazdákra leselkedő veszélyek – ezért tiltakozik Magyarország

Magyarország a koppenhágai agrárminiszteri találkozón is megerősítette ellenállását a dél-amerikai kereskedelmi nyitással szemben. Az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás több százmilliós piacot nyitna meg, de számos kockázatot hordoz a gazdák számára. A magyar álláspont szerint az élelmiszer-biztonság és a versenyképesség forog kockán.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu