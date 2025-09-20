Lázár János végső ígéret tett a Digitális Polgári Körök nagygyűlésén Magyarországnak

Mindent meg fogunk építeni, minden félbehagyott beruházást vagy akár csak tervrajzon létező projektet – erről is beszélt Lázár János a Digitális Polgári Körök nagygyűlése, pontosabban országos találkozóján szombaton, Budapesten.

Digitális Polgári Körök nagygyűlése: Lázár János ígéretet tett Magyarországnak / Fotó: Lázár János / Facebook

Az építési és közlekedési miniszter a Papp László Arénában mintegy tízezer résztvevő előtt szólalt fel. Az online is közvetített eseményen magyar közéleti személyiségek szólaltak fel arról, hogyan látják Magyarország helyzetét, illetve jövőjét.

Ennek során több Digitális Polgári Kör alapítója és tagja is bemutatkoztak, Lázár János pedig a közelgő 2026-os országgyűlési választások kapcsán fektette le a kormánypártok által kínált keretet. Végzetül Orbán Viktor tart előadás, ez azonban cikkünk megjelenésekor még nem történt meg.

Digitális Polgári Körök nagygyűlése: Lázár János végső ígéret tett Magyarországnak

A miniszter felidézte korábbi gondolatát, hogy az ország 15 év kormányzása után félkész. Azonban jelezte: az a fele van kész, amit a Fidesz épített és az nincs még kész, amelyet a korábbi baloldali kormányok nem építettek.

Mindig egy lépéssel feljebb és mindig előrébb

– fogalmazott. Arról beszélt, hogy aki dolgozni akar, annak a polgári kormány megadja a lehetőséget, hogy előrébb jusson és tiszteségesen meg tudjon élni.

Szerinte most szélesebb a polgári osztály, mint korában volt, de 2030-ra újra kisebb lehet, mert Brüsszel ki akarja véreztetni. Ezért maradtak félbe beruházások. "Folytatjuk és meg foguk csinálni. Minden iskolát, minden kórházat meg fogunk építeni" – tett ígéretet Lázár János.

Szerinte a Fidesz azt mondja: tegyük újra naggyá Magyarországot és azt is ki kell mondani, hogy ezt az országot Orbán Viktor tette fel a térképre. Lázár János kiért arra is, hogy aki Magyar Pétert választja

a valutalapot is visszakapja,

aki a Tiszát választja, az a multik és a hitelminősítők uralmát újra nyögni fogja.

Ahogy a nóta mondja: Árad a Tisza, zavaros, nem tiszta. Ez a zavaros víz elmossa a 3 százalékos hitelből épült házakat, az anyák adómentességét, a 13. havi nyugdíjat, az olcsó vasúti tarifákat, az árréssel védett élelmiszerárakat és az államilag védett rezsiszámlákat is – fogalmazott a miniszter. Szerinte a Tisza veszély, nem lehetőség, "Magyar Péter a kockázat, Orbán Viktor a biztonság".