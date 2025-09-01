Megbolondult a magyar ipari index, oda-vissza leng: Európa bajban, de vannak jó jelek is

Nem mutat túl biztató képet a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) legfrissebb, augusztus havi beszerzésimenedzser-indexe (BMI), mely 50 pont felett jelent bővülést, alatta azonban visszaesést jelez. A mutató augusztus havi értéke 48,9 pont volt, ami enyhe visszaesést jelent az előző havi, 50,5 pontos érték után. Az európai piaci helyzet továbbra is elkeserítő, ugyanakkor maradtak pozitív jelek.

A feldolgozóipar nem tud tartósan kimászni a gödörből / Fotó: BERNADETT SZABO / REUTERS

A hétfő közzétett adatok a legtöbb részindex is csökkentek augusztusban, noha négy részindex továbbra is a fellendülés terén található. A visszaesés a foglalkoztatást is elérte, ezen mutató 48,0 ponton állt augusztusban.

Az idei nyáron már másodjára tanúskodik a feldolgozóipar visszaeséséről a BMI

Az MLBKT közleménye rámutat, hogy augusztus idén már a második nyári hónap, amikor az index visszaesést jelez, miután a BMI júniusban is 50 pont alatt, 49,0 ponton állt, ami a feldolgozóipar enyhe visszaesését jelzi. Az alindexek nagyobb része ugyancsak csökkent augusztusban, így

az új rendelések mennyisége index 4,3 százalékponttal csökkent, zsugorodást mutat, miközben a termelési mennyiség nőtt, de az indexérték 0,7 százalékponttal alacsonyabb az előző hónap értékéhez képest.

Ismét visszaesést jelez 2,1 százalékpontos csökkenés után a foglalkoztatási index, és ugyancsak 50,0 pont alá csökkent a 3,6 százalékponttal zsugorodó szállítási átfutási idő index. Ugyanakkor 1,0 százalékpontos csökkenés után is bővülést jelez a vásárolt készletek index. Mind az import, mind az export index csökkent, előbbi 3,4, utóbbi 1,1 százalékponttal, így mind a két külpiaci mutató 50,0 pont alatt áll.

A beszerzési árak emelkedtek, az index értéke 0,1 százalékponttal nőtt az előző hónaphoz képest. A beszerzési mennyiség indexe 0,4 ponttal nőtt, ezzel az index mérsékelt emelkedést jelez. A késztermékkészletek indexe 2,4 százalékponttal esett vissza.

A most mért szezonálisan kiigazított BMI indexérték a negyedik legkisebb augusztusi érték a közlemény szerint.

Augusztusban a válaszadók acél, fűrészáru, hajlított alkatrészek, lézervágott alkatrészek, varrat nélküli precíziós acélcsövek és vastagfalú melegen hengerelt zártszelvények kapcsán jeleztek jelentősebb drágulást és precíziós acélcsövekből és vastagfalú melegen hengerelt acélcsövekből számoltak be hiányról. Karton, papíráru, színesfémek, valamint vasanyag kapcsán ugyanakkor jelentősebb árcsökkenés volt tapasztalható.