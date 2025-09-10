Volt nagy meglepetés: megfejtették az oroszok, miért kötött Magyarország történelmi gázszerződést a Shell-lel – az elemzők a Gazpromot nyugtatják

Magyarország évek óta próbálja bővíteni az energiaellátás forrásait, hogy kevésbé függjön egyetlen partnertől. Most egy újabb lépés történt ebbe az irányba: a kormány tíz évre szóló gázszerződést írt alá a Shell-lel. Bár a mennyiség nem túl nagy, a döntés politikai szempontból fontos üzenetet hordoz: Magyarország ezzel nyomatékosította, hogy lépéseket tesz gázforrásainak bővítésére.

Gázszerződés a Shell-lel: marad az orosz gáz, de Brüsszel így is örülhet / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A gázszerződés szerint Shell évente 200 millió köbméter, összesen 2 milliárd köbméter földgázt szállít Magyarországnak a következő tíz évben. Ez a mennyiség önmagában nem fedezi a hazai szükségleteket, hiszen az ország évente több milliárd köbmétert fogyaszt, de ez a szerződés a leghosszabb és legnagyobb, amelyet Magyarország valaha nyugati energetikai céggel kötött.

A fejlemény orosz szakértők érdeklődését is felkeltette,

akik elemzéseikben arra hívták fel a figyelmet, hogy az új megállapodás nem jelenti azt, hogy Magyarország elfordulna az orosz gáztól. A Gazprommal kötött hosszú távú gázszerződés továbbra is a magyar ellátás nagy részét biztosítja: 2025 első nyolc hónapjában több mint 5 milliárd köbméter gázt vásároltunk Oroszországtól, és az év végére a behozatal elérheti a 8,5 milliárd köbmétert is.

Megítélésük szerint a Shell-lel kötött egyezség inkább politikai jelzés Brüsszelnek és Washingtonnak, hogy Magyarország lépéseket tesz a források bővítésére. De a fogyasztás 65-70 százalékát továbbra is orosz gáz adja, és ez a közeljövőben várhatóan így is marad.

Az elemzők nyugtatják az oroszokat

Az orosz szakértők annak a vélekedésnek is hangot adtak, hogy a Shell által szállított mennyiség Oroszország szempontjából nem számít jelentősnek. A Gazprom már elvesztette az európai piac nagy részét. A magyar döntés inkább szimbolikus, mint gazdaságilag érzékeny. Moszkvának a magyar piac fenntartása inkább presztízskérdés, mint komoly bevételi forrás.

Viszont azt is megjegyezték, hogy a Shell-lel kötött megállapodás segíthet Magyarországnak tompítani az Európai Unió kritikáit, amelyek gyakran a túlzott orosz energiafüggőség miatt érik a kormányt. Emellett a nyugati partnerek bevonása erősítheti a kapcsolatokat Washingtonnal is, különösen akkor, ha a jövőben amerikai LNG-szállítmányok is érkeznek.