Kijöttek a gigamegállapodás részletei: tíz éven át ad el a Shell az MVM-nek földgázt – soha nem kötöttünk még ilyen hosszú időre szóló nyugati megállapodást

Stratégiai gázkereskedelmi megállapodást kötött a Shell Energy és az MVM CEEnergy – írja közleményében a CEENergy. Az egyezség tíz évre szól, az eladó a Shell Energy Europe Limited, a vevő a magyarországi MVM CEEnergy Zrt. (MVM CEEnergy) földgázkereskedelmi vállalat. A 2026 januárjában életbe lépő együttműködés értelmében a SEEL évente mintegy 200 millió köbméter földgázt szállít.
A hosszú távú partnerség mélyíti a SEEL és az MVM CEEnergy közötti kapcsolatot, emellett hozzájárul a SEEL közép-európai energiaipari szerepének erősödéséhez is. Az MVM CEEnergy számára a megállapodás biztosítja a végfelhasználói portfólió megbízható, hosszú távú gázellátását, és a diverzifikált szállítási pontok révén növeli a rugalmasságot. A közleményből nem derül ki, hogy az eladó milyen forrásból szerzi be a földgázt, és egyelőre a szállítási útvonalról sincs tájékoztatás. Korábbi cikkünk alapján azonban esélyes, hogy LNG formájában a horvátországi kikötőbe érkező földgázról van szó.
„Örömünkre szolgál, hogy mi szállíthatjuk a földgázt az MVM CEEnergy számára Közép-Európában, ezáltal hozzájárulhatunk az energiaellátás biztonságának megerősítéséhez a régióban és kereskedelmi partnereinknél” – mondta el Bob Kijkuit, a Shell Energy Europe Limited alelnöke a megállapodás kapcsán.
„A SEEL és az MVM CEEnergy közötti hosszú távú partnerség fontos mérföldkő a földgázportfóliónk diverzifikálására irányuló törekvésünkben” – hangsúlyozta Orbán Gábor, az MVM CEEnergy vezérigazgatója, kiemelve az együttműködés jelentőségét. „A megállapodás lehetővé teszi számunkra, hogy hosszú távon fenntartható módon erősítsük a gázellátást Közép-Európában.”
„A Shell Európa egyik legnagyobb energiakereskedője, amely jelentős gáz- és villamosenergia-portfóliót épített ki. Méretünk, tapasztalatunk és szakértelmünk lehetővé teszi, hogy ügyfeleink igényeinek megfelelő, testre szabott struktúrákat hozzunk létre.
is foglalkozunk, amelyek segítségével ügyfeleinket támogatjuk működésük dekarbonizálásában.”
„A Shellel létrejött megállapodás lehetővé fogja tenni új források bevonását hazánk ellátásába, a már meglévők megőrzése mellett” – mondta Szijjártó Péter külügyminiszter a szerződés megkötését követően. Mint részletezte: a most aláírt megegyezés kétmilliárd köbméter földgáz vásárlásáról szól tíz év alatt, 2026-tól kezdődően.
„A képlet egyszerű: minél több forrás és minél több csővezeték áll rendelkezésre, annál jobb. Földrajzi elhelyezkedésünk, a szomszédos országok infrastruktúrája és az energiapiac bizonytalansága miatt energiabiztonságunkat hosszú távú szerződésekre alapozzuk” – fejtette ki közösségi oldalán Szijjártó Péter.
A keleti szolgáltatókkal megkötött hosszú távú szerződések nagyon stabil alapot biztosítanak számunkra, és ezt a nagyon stabil alapot most egy nyugati partnerrel kötött hosszú távú szerződés fogja tovább erősíteni.
Magyarországnak már van egy gázvásárlási szerződése a Shellel. A 2020. szeptemberi megállapodást alapján a holland-brit vállalat hat éven át évente 250 millió köbméter olyan földgázt ad el magyar partnerének, amely cseppfolyósított formában a Krk szigeti LNG-kikötőbe érkezik. Ez volt Magyarország történetében az első hosszú távú szerződés egy nyugati szereplővel.
Néhány napja Szijjártó Péter bejelentette, hogy megállapodott Romániával a két ország közötti gázvezeték kapacitásának növeléséről, hogy növeljék a délkeleti gázellátást. A fekete-tengeri Neptun Deep gázmező kiaknázásával Románia Európa legnagyobb gáztermelőjévé válhat. A mező fejlesztése a tervek szerint 2027-ben kezdődik.
