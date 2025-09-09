Deviza
EUR/HUF393.08 -0.04% USD/HUF335.12 +0.3% GBP/HUF453.72 +0.18% CHF/HUF421.41 0% PLN/HUF92.47 -0.06% RON/HUF77.48 -0.05% CZK/HUF16.15 -0.02% EUR/HUF393.08 -0.04% USD/HUF335.12 +0.3% GBP/HUF453.72 +0.18% CHF/HUF421.41 0% PLN/HUF92.47 -0.06% RON/HUF77.48 -0.05% CZK/HUF16.15 -0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,565.43 -0.4% MTELEKOM1,854 -1.51% MOL2,890 +0.35% OTP29,710 -0.77% RICHTER10,360 -0.19% OPUS551 -1.45% ANY7,680 -0.26% AUTOWALLIS159 +1.26% WABERERS5,100 -1.18% BUMIX9,411.6 +0.8% CETOP3,493.89 +0.76% CETOP NTR2,166.82 -0.45% BUX102,565.43 -0.4% MTELEKOM1,854 -1.51% MOL2,890 +0.35% OTP29,710 -0.77% RICHTER10,360 -0.19% OPUS551 -1.45% ANY7,680 -0.26% AUTOWALLIS159 +1.26% WABERERS5,100 -1.18% BUMIX9,411.6 +0.8% CETOP3,493.89 +0.76% CETOP NTR2,166.82 -0.45%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Shell Energy Europe Limited
MVM CEEnergy
SEEL
földgázkereskedelmi vállalat
gáz

Kijöttek a gigamegállapodás részletei: tíz éven át ad el a Shell az MVM-nek földgázt – soha nem kötöttünk még ilyen hosszú időre szóló nyugati megállapodást

Tíz évre szóló gázkereskedelmi megállapodás jött létre a Shell Energy Europe Limited (SEEL) és a magyar földgázkereskedelmi vállalat, az MVM CEEnergy Zrt. (MVM CEEnergy) között. A megállapodás jelentős lépés a SEEL közép- és kelet-európai kereskedelmi jelenlétének megerősítésében a most kiadott közlemény szerint. A földgázszállítási szerződés 2026 januárjától él. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a szerződés aláírása után azt mondta, a Shell-lel létrejött megállapodás lehetővé fogja tenni új források bevonását hazánk ellátásába a már meglévők megőrzése mellett.
VG
2025.09.09., 16:26

Stratégiai gázkereskedelmi megállapodást kötött a Shell Energy és az MVM CEEnergy – írja közleményében a CEENergy. Az egyezség tíz évre szól, az eladó a Shell Energy Europe Limited, a vevő a magyarországi MVM CEEnergy Zrt. (MVM CEEnergy) földgázkereskedelmi vállalat. A 2026 januárjában életbe lépő együttműködés értelmében a SEEL évente mintegy 200 millió köbméter földgázt szállít.

földgáz
Tíz évig ad el a Shell földgázt az MVM CEEnergynek / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Erősíti térségi pozícióit a Shell

A hosszú távú partnerség mélyíti a SEEL és az MVM CEEnergy közötti kapcsolatot, emellett hozzájárul a SEEL közép-európai energiaipari szerepének erősödéséhez is. Az MVM CEEnergy számára a megállapodás biztosítja a végfelhasználói portfólió megbízható, hosszú távú gázellátását, és a diverzifikált szállítási pontok révén növeli a rugalmasságot. A közleményből nem derül ki, hogy az eladó milyen forrásból szerzi be a földgázt, és egyelőre a szállítási útvonalról sincs tájékoztatás. Korábbi cikkünk alapján azonban esélyes, hogy LNG formájában a horvátországi kikötőbe érkező földgázról van szó. 

 

„Örömünkre szolgál, hogy mi szállíthatjuk a földgázt az MVM CEEnergy számára Közép-Európában, ezáltal hozzájárulhatunk az energiaellátás biztonságának megerősítéséhez a régióban és kereskedelmi partnereinknél” – mondta el Bob Kijkuit, a Shell Energy Europe Limited alelnöke a megállapodás kapcsán.

„A SEEL és az MVM CEEnergy közötti hosszú távú partnerség fontos mérföldkő a földgázportfóliónk diverzifikálására irányuló törekvésünkben” – hangsúlyozta Orbán Gábor, az MVM CEEnergy vezérigazgatója, kiemelve az együttműködés jelentőségét. „A megállapodás lehetővé teszi számunkra, hogy hosszú távon fenntartható módon erősítsük a gázellátást Közép-Európában.”

„A Shell Európa egyik legnagyobb energiakereskedője, amely jelentős gáz- és villamosenergia-portfóliót épített ki. Méretünk, tapasztalatunk és szakértelmünk lehetővé teszi, hogy ügyfeleink igényeinek megfelelő, testre szabott struktúrákat hozzunk létre.

  • Megújuló földgázzal,
  • megújulóenergia-tanúsítványokkal
  • és környezetvédelmi termékekkel

is foglalkozunk, amelyek segítségével ügyfeleinket támogatjuk működésük dekarbonizálásában.”

Szijjártó Péter: Ez az eddigi legnagyobb

„A Shellel létrejött megállapodás lehetővé fogja tenni új források bevonását hazánk ellátásába, a már meglévők megőrzése mellett” – mondta Szijjártó Péter külügyminiszter a szerződés megkötését követően. Mint részletezte: a most aláírt megegyezés kétmilliárd köbméter földgáz vásárlásáról szól tíz év alatt, 2026-tól kezdődően.

  1. ▫️Ez egy új forrás, egy új szerződés és egy új útvonal is.
  2. ▫️Ez a valódi diverzifikáció, amely nem helyettesíti a már meglévő forrásokat, hanem újakat ad hozzá a már meglévőkhöz.

„A képlet egyszerű: minél több forrás és minél több csővezeték áll rendelkezésre, annál jobb. Földrajzi elhelyezkedésünk, a szomszédos országok infrastruktúrája és az energiapiac bizonytalansága miatt energiabiztonságunkat hosszú távú szerződésekre alapozzuk” – fejtette ki közösségi oldalán Szijjártó Péter. 

A keleti szolgáltatókkal megkötött hosszú távú szerződések nagyon stabil alapot biztosítanak számunkra, és ezt a nagyon stabil alapot most egy nyugati partnerrel kötött hosszú távú szerződés fogja tovább erősíteni.

A Shell már elad az MVM-nek évi 250 millió köbméter földgázt

Magyarországnak már van egy gázvásárlási szerződése a Shellel. A 2020. szeptemberi megállapodást alapján a holland-brit vállalat hat éven át évente 250 millió köbméter olyan földgázt ad el magyar partnerének, amely cseppfolyósított formában a Krk szigeti LNG-kikötőbe érkezik. Ez volt Magyarország történetében az első hosszú távú szerződés egy nyugati szereplővel. 
Néhány napja Szijjártó Péter bejelentette, hogy megállapodott Romániával a két ország közötti gázvezeték kapacitásának növeléséről, hogy növeljék a délkeleti gázellátást. A fekete-tengeri Neptun Deep gázmező kiaknázásával Románia Európa legnagyobb gáztermelőjévé válhat. A mező fejlesztése a tervek szerint 2027-ben kezdődik.

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
Tisza-csomag

Lőttek a magyarországi nagy gyáraknak, ezt ők is tudják: olyan drágaság jöhet, hogy nem éri meg itt termelni – ennyit ér az orosz olaj és a gáz

Az orosz energiaforrások kizárása drágulást és ellátási kockázatot hozna.
2 perc
MVM CEEnergy

Kijöttek a gigamegállapodás részletei: tíz éven át ad el a Shell az MVM-nek földgázt – soha nem kötöttünk még ilyen hosszú időre szóló nyugati megállapodást

Évi mintegy 200 millió köbméter földgázról állapodtak meg, a Shell már elad az MVM-nek évi 250 millió köbméter földgázt, de az a szerződés 2026-ban lejár.
4 perc
Ausztrália

Itt a bejelentés: elkészült a vakcina, rengeteg gyermek életét mentheti meg – óriási áttörést jelent

A köznyelvben pneumococcusként emlegetett Streptococcus pneumoniae nevű baktérium számos betegséget okozhat, köztük középfülgyulladást, arcüreggyulladást, tüdőgyulladást és az agyhártyagyulladást. Ausztrália egy új, Prevenar 20 nevű vakcinát tett elérhetővé.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.