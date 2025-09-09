Kijöttek a gigamegállapodás részletei: tíz éven át ad el a Shell az MVM-nek földgázt – soha nem kötöttünk még ilyen hosszú időre szóló nyugati megállapodást

Stratégiai gázkereskedelmi megállapodást kötött a Shell Energy és az MVM CEEnergy – írja közleményében a CEENergy. Az egyezség tíz évre szól, az eladó a Shell Energy Europe Limited, a vevő a magyarországi MVM CEEnergy Zrt. (MVM CEEnergy) földgázkereskedelmi vállalat. A 2026 januárjában életbe lépő együttműködés értelmében a SEEL évente mintegy 200 millió köbméter földgázt szállít.

Tíz évig ad el a Shell földgázt az MVM CEEnergynek / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Erősíti térségi pozícióit a Shell

A hosszú távú partnerség mélyíti a SEEL és az MVM CEEnergy közötti kapcsolatot, emellett hozzájárul a SEEL közép-európai energiaipari szerepének erősödéséhez is. Az MVM CEEnergy számára a megállapodás biztosítja a végfelhasználói portfólió megbízható, hosszú távú gázellátását, és a diverzifikált szállítási pontok révén növeli a rugalmasságot. A közleményből nem derül ki, hogy az eladó milyen forrásból szerzi be a földgázt, és egyelőre a szállítási útvonalról sincs tájékoztatás. Korábbi cikkünk alapján azonban esélyes, hogy LNG formájában a horvátországi kikötőbe érkező földgázról van szó.

„Örömünkre szolgál, hogy mi szállíthatjuk a földgázt az MVM CEEnergy számára Közép-Európában, ezáltal hozzájárulhatunk az energiaellátás biztonságának megerősítéséhez a régióban és kereskedelmi partnereinknél” – mondta el Bob Kijkuit, a Shell Energy Europe Limited alelnöke a megállapodás kapcsán.



„A SEEL és az MVM CEEnergy közötti hosszú távú partnerség fontos mérföldkő a földgázportfóliónk diverzifikálására irányuló törekvésünkben” – hangsúlyozta Orbán Gábor, az MVM CEEnergy vezérigazgatója, kiemelve az együttműködés jelentőségét. „A megállapodás lehetővé teszi számunkra, hogy hosszú távon fenntartható módon erősítsük a gázellátást Közép-Európában.”

„A Shell Európa egyik legnagyobb energiakereskedője, amely jelentős gáz- és villamosenergia-portfóliót épített ki. Méretünk, tapasztalatunk és szakértelmünk lehetővé teszi, hogy ügyfeleink igényeinek megfelelő, testre szabott struktúrákat hozzunk létre.

Megújuló földgázzal,

megújulóenergia-tanúsítványokkal

és környezetvédelmi termékekkel

is foglalkozunk, amelyek segítségével ügyfeleinket támogatjuk működésük dekarbonizálásában.”