Lőttek a magyarországi nagy gyáraknak, ezt ők is tudják: olyan drágaság jöhet, hogy nem éri meg itt termelni – ennyit ér az orosz olaj és a gáz

A Magyarországon működő külföldi tulajdonú nagy gyárak termelésére két irányból is hatna az orosz olaj és gáz kitiltása: egyrészt az árakon keresztül, másrészt az ellátásbiztonságot tekintve – válaszolta a Világgazdaság kérdésére Molnár Dániel, az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője. A közgazdászt a Századvég elemzése kapcsán kérdeztük arról, hogy hatna a Tisza Párt vezetőjének bejelentése a hazai gazdaságra, azon belül is a nagy külföldi gyárakra. Mint ismert, Magyar Péter augusztus 20-i beszédében csatlakozott a brüsszeli törekvéshez, és bejelentette: kormányra kerülése esetén energiapolitikáját az orosz energiafüggőség megszüntetésére építené.

A költségek emelkedése a nagy gyárak versenyképességének romlásával járna / Fotó: Denis Charlet / AFP

A vezető elemző szerint a Barátság kőolajvezeték lezárásával hazánk csak az Adria vezetéken keresztül tudna kőolajhoz jutni, az egyirányú ellátás pedig jelentős kockázatokat hordoz. Ha

a vezeték megsérül,

vagy más fennakadás történik a kereskedésben,

akkor üzemanyaghiánnyal kell számolni.

Ugyanez a helyzet merülne fel, ha leállna a szállítás a Török Áramlat vezetéken keresztül – jegyezte meg, hozzátéve: ezt a kockázati lehetőséget pedig a vállalatok is figyelembe fogják venni üzleti döntéseik során, főleg az új beruházások, kapacitásbővítések helyszínének meghatározásakor. Vagyis az ellátásbizonytalanság érdemben ronthatja hazánk tőkevonzó képességét.

A gyárak versenyképessége is romlana

Az árak esetében is számolni kell azzal, hogy a hazai termelés versenyképessége érdemben romolhat – hívta fel a figyelmet az elemző –, az orosz gáz kitiltása mindenképpen áremelkedéssel járna az uniós gázpiacon, más, jellemzően drágább forrásból kellene beszerezni az EU-s tagországoknak a földgázt, amely emellett a függőséget is növelné a beszállítók, például az USA irányába. De az üzemanyagok drágulása a szállítási költségek növelése révén is jelentős mértékben negatívan érintené a vállalatokat. A költségek emelkedése a versenyképesség romlásával járna a nagy gyárak esetében, ami

a termelés visszafogásához,

a beruházások, bővítések elhalasztásához

vezethet, ez pedig a foglalkoztatásra is negatív hatással lenne.