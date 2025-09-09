Lőttek a magyarországi nagy gyáraknak, ezt ők is tudják: olyan drágaság jöhet, hogy nem éri meg itt termelni – ennyit ér az orosz olaj és a gáz

A Magyarországon működő külföldi tulajdonú nagy gyárak termelésére két irányból is hatna az orosz olaj és gáz kitiltása: egyrészt az árakon keresztül, másrészt az ellátásbiztonságot tekintve – válaszolta a Világgazdaság kérdésére Molnár Dániel, az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője. A közgazdászt a Századvég elemzése kapcsán kérdeztük arról, hogy hatna a Tisza Párt vezetőjének bejelentése a hazai gazdaságra, azon belül is a nagy külföldi gyárakra. Mint ismert, Magyar Péter augusztus 20-i beszédében csatlakozott a brüsszeli törekvéshez, és bejelentette: kormányra kerülése esetén energiapolitikáját az orosz energiafüggőség megszüntetésére építené.
A vezető elemző szerint a Barátság kőolajvezeték lezárásával hazánk csak az Adria vezetéken keresztül tudna kőolajhoz jutni, az egyirányú ellátás pedig jelentős kockázatokat hordoz. Ha
akkor üzemanyaghiánnyal kell számolni.
Ugyanez a helyzet merülne fel, ha leállna a szállítás a Török Áramlat vezetéken keresztül – jegyezte meg, hozzátéve: ezt a kockázati lehetőséget pedig a vállalatok is figyelembe fogják venni üzleti döntéseik során, főleg az új beruházások, kapacitásbővítések helyszínének meghatározásakor. Vagyis az ellátásbizonytalanság érdemben ronthatja hazánk tőkevonzó képességét.
Az árak esetében is számolni kell azzal, hogy a hazai termelés versenyképessége érdemben romolhat – hívta fel a figyelmet az elemző –, az orosz gáz kitiltása mindenképpen áremelkedéssel járna az uniós gázpiacon, más, jellemzően drágább forrásból kellene beszerezni az EU-s tagországoknak a földgázt, amely emellett a függőséget is növelné a beszállítók, például az USA irányába. De az üzemanyagok drágulása a szállítási költségek növelése révén is jelentős mértékben negatívan érintené a vállalatokat. A költségek emelkedése a versenyképesség romlásával járna a nagy gyárak esetében, ami
vezethet, ez pedig a foglalkoztatásra is negatív hatással lenne.
Az elemző szerint látható tehát, hogy a nagyobb vállalatokat is érzékenyen érintené az orosz energiaforrások kitiltása, nemcsak az árak emelkedése, hanem az ellátás bizonytalansága okán is, romlana a termelés versenyképessége, illetve a jövőbeli beruházások is veszélybe kerülhetnek. Kiemelte, hogy a nagyobb vállalatoknak azért van némi mozgásterük a hatások enyhítésére a költségek emelkedésének áthárítása révén,
ellenben a hazai kkv-szektort súlyosabban érintené a lépés, ez pedig beszállítói oldalról hatna a nagyvállalatokra.
A kormányzati döntés értelmében jelenleg a legfeljebb 10 főt foglalkoztató mikrovállalkozások is rezsicsökkentett áron vásárolhatnak villamos energiát 4606 kilowattóra éves fogyasztásig. Lantos Csaba bejelentése alapján ez az intézkedése 860 ezer mikrovállalkozásnak jelenthet segítséget (a piaci alapú szerződéseik lejártát követően), akik a versenyszférában foglalkoztatottak csaknem 40 százalékának adnak munkát. Mint mondta:
az alacsony, rezsicsökkentett ár megszűnése körükben járna jelentősebb foglalkoztatási hatásokkal.
