Újraindul egy ikonikus magyar sörmárka gyártása

Szeptember 26. és 28. között nagyszabású Oktoberfesttel indul újra Budafokon az Art Quarter területén a legendás Haggenmacher sörmárka – hívja fel a figyelmet az Origo. Erre az alkalomra elfogadta a meghívást a 22 rézfúvósból álló Musikkapelle Bernbeuren, amelyet 200 éve alapítottak egy kis bajor faluban. Az önkormányzat honlapján olvasható információk szerint a rezesbanda fellépése mellett számos program várja az érdeklődőket.
Amikor 1951-ben államosították a budafoki Haggenmacher Sörgyárat, úgy tűnt, hogy végleg megszűnt a legendás brand. Wolfgang Bartesch, egy Bajorországból Budafokra költözött művészetkedvelő vállalkozó azonban 2004-ben megvásárolta a Nagytétényi út 48–50. szám alatti objektumot, a valamikori Haggenmacher Sörgyár épületeit, és létrehozta az Art Quarter művésznegyedet. Emellett fel szerette volna támasztani a történelmi sörmárkát is, ezért levédette a Haggenmacher nevet. Könnyű dolga volt, mert az egykori sörgyárosnak már nem éltek örökösei.
Ezzel a 160 éve elkezdett történet folytatódik, a tervek szerint kezdetben lager típusú sörrel jelentkeznek.
Haggenmacher Henrik svájci származású magyar nagyiparos a 19. század második felében alapított nagy malomipari vállalkozásokat Budapesten. Foglalkozott a söriparral is, ennek keretében vette meg 1873-ban a nem sokkal korábban, 1866-ban Promontoron (Budafok elődje) felépült Frohner-féle sörfőzdét. A cég történetéből ide kattintva ismerhet meg további érdekes részleteket.
