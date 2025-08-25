Deviza
A sör, amely elcsábította a Magyar Labdarúgó Szövetséget — történelmi együttműködés született

Hosszú távú együttműködési megállapodást kötött a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Borsodi Sörgyár. A vállalat három évig lesz a szövetség támogatója, a Borsodi pedig a magyar labdarúgó-válogatott csapat hivatalos söre.
VG
2025.08.25, 12:16
Frissítve: 2025.08.25, 12:25

A Borsodi Sörgyár hároméves megállapodást kötött a Magyar Labdarúgó Szövetséggel (MLSZ), melynek értelmében a Borsodi lesz a magyar férfilabdarúgó-válogatott hivatalos söre – közölte a vállalat.

mlsz,borsodi,sör,sörgyár,Magyar Labdarúgó Szövetség
A Borsodi marketingigazgatója / Fotó: Spiegel György

Több mint ötven éve népszerű

A Borsodi Sörgyár Kft. 1973-ban kezdte meg működését Bőcsön. A sörgyár nevéhez fűződik az első alkoholmentes, az első fémdobozos sör, illetve az első ízesített sör megjelenése a legnagyobb mennyiségben fogyasztott sörök között a hazai piacon. A Borsodi évek óta hazánk egyik legnagyobb mennyiségben értékesített söre. 

A Borsodi következő nagy dobása

Felemelő és különleges élmény volt a tavalyi futball Európa-bajnokság a válogatott, és azt hiszem, a teljes ország számára. Nekünk pedig kivételes büszkeséget jelentett, hogy a csapat hivatalos söreként lehettünk része a szurkolásnak és az ünneplésnek egyaránt. Így nem volt kérdés számunkra, hogy ha lehetőség adódik, akkor ismét szeretnénk támogatni a válogatottat. Bízunk benne, hogy a következő három év számos olyan élményt tartogat, amire boldogan koccinthatunk egy hideg korsó Borsodival.

– mondta Vuleta Zsolt, a Borsodi Sörgyár ügyvezetője és kereskedelmi igazgatója a szerződés aláírása kapcsán.

Marketingszempont

A Borsodi Sörgyár és a sport, valamint a labdarúgás hosszú közös múltjára utalva Spiegel György, a vállalat marketingigazgatója elmondta:

A Borsodi Sörgyár történetének több mint öt évtizede során mindig fontos szerepet játszott a sport támogatása. Ahogy mondani szoktuk, a foci benne van a márka DNS-ében. Emellett a 2024-es tapasztalataink is egyértelművé tették, hogy ha lehetséges, akkor folytatni szeretnénk az együttműködést. Hiszünk a hosszú távú partnerségekben, ezért külön örömünkre szolgál, hogy újabb három évig a Borsodi lehet a válogatott hivatalos söre. Az előttünk álló időszakra számos meglepetéssel készülünk

– tette hozzá. 

A vállalat kiemelte, hogy a szeptemberben kezdődő vébé selejtező sorozata kapcsán számos meglepetést tartogat a szurkolók számára.

