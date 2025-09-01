Varga Mihály beígérte, az OTP-nél már elérhető a „hiperhitel" – egyre többen szállnak be

A jegybank az elmúlt időszakban intenzíven egyeztetett a Magyar Bankszövetséggel a vállalati hitelezési aktivitás piaci alapú élénkítése érdekében, különös tekintettel a kkv-szektorra. A közös munka eredményeként a Magyar Nemzeti Bank a korábban alkalmazott Minősített Fogyasztóbarát termékek mintájára, 2025. augusztus 1-jétől elérhetővé tette a Minősített Vállalati Hitel (MVH) minősítést bankok számára.

MNB: indul a Minősített Vállalati Hitel, egyre több bank teszi elérhetővé / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Rámutattak, a jegybank és a Magyar Bankszövetség megállapodása nyomán életre hívott konstrukció célja, hogy a kkv-k széles köre számára elérhető,

egységes, áttekinthető feltételrendszerű beruházási hitelek kerüljenek a piacra, egyszerű és gyors ügyintézés, valamint kedvező árazás mellett.

A részletes pályázati feltételek alapján a hitelintézetek augusztus 1-jétől kérhetik termékeik minősítését. A pályázatok elbírálását követően szeptember 1-jétől elérhetővé válik a vállalkozások számára a Minősített Vállalati Hitel az OTP Bank fiókjaiban. A pályázatok elbírálása folyamatos, így a következő hetekben további 3 nagybank fiókjaiban igényelhetik a vállalkozások a Minősített Vállalati Hitelt.

Kiemelték, hogy az új termék tartósan a piaci gyakorlat részévé válhat, széles körben támogatva a kis- és középvállalkozások beruházási céljait. A pályázati feltételek és a vállalkozások tájékozódását szolgáló információk, valamint a Minősített Vállalati Hiteleket forgalmazó intézmények listája az MNB honlapján – az mnb.hu/minositett-vallalati-hitel oldalon érhető el – ismertette közleményében a jegybank. „A bizonytalan időkben kulcsfontosságú az is, hogy az adósságfinanszírozásban az államok saját forrásokra támaszkodjanak. A jegybank ennek szellemében indította útjára a Minősített Vállalati Hitel konstrukcióját" – közölte korábban Varga Mihály jegybankelnök a konstrukció vonatkozásában.