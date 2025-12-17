Uniós csúcs: Orbán Viktor máris összeállt Andrej Babissal – Ursula von der Leyen most meglátja, mire képesek a patrióták

A Patrióták bicepszet növesztettek! Ma reggel előkészítő tárgyalásokkal kezdünk, aztán irány a Patrióták csúcstalálkozója, most először két miniszterelnökkel – közölte Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

Az EU-s Patrióta-vezetők az EU csúcson / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Andrej Babis visszatérésével a Patrióták pártcsaládja másik súlycsoportba került. A harmadik legnagyobb frakció az Európai Parlamentben, két miniszterelnök az Európai Tanácsban, Salvini kormányon Olaszországban, a legerősebbek vagyunk Franciaországban, Ausztriában és Hollandiában, felkészül Spanyolország és Portugália.

Ez a győztes hazafiak szövetsége, amely újra naggyá fogja tenni Európát. Ha kell, széllel szemben harcolva

– közölte Orbán Viktor.

Az EU nyílt hadüzenetet küldhet Putyinnak

Ahogy korábban arról beszámoltunk, Orbán Viktor a belga fővárosban az uniós tagállamok vezetőinek részvételével kezdődő EU-csúcs apropóján elmondta, a találkozón a következő hétéves költségvetés, a migráció és a Közel-Kelet témája egyaránt napirenden van, de ezt az összes, egyébként fontos kérdést „mind be fogja takarni” a háború és a béke kérdése.

Az orosz vagyon elkonfiskálása, kisajátítása, ahogy a bizottság terveiben szerepel, vagyis hogy elvesszük a befagyasztott vagyont az oroszoktól, és odaadjuk az Oroszországgal háborúban álló Ukrajnának, az nem más, mint egy nyílt hadüzenet.

A miniszterelnök hozzátette, hogy ha az EU valóban elszedi az oroszok pénzét, akkor azt Putyinék is hadüzenetként fogják értelmezni.

Orbán Viktor azzal folytatta, hogy Putyin biztosította arról, hogy

a nemzetközi jog minden eszközét felhasználják azokkal a tagállamokkal szemben, amelyek ezt megszavazzák. Mivel Magyarország nem fogja ezt megszavazni, levédte magát az orosz ellenlépéstől.

Az ukránok támogatása felől közelítve a kérdéshez, azt kell megvitatnunk, hogy adjunk-e Ukrajnának támogatást, ha igen, mennyit és milyen módon, katonaitól a pénzügyiig, gondolva az összes lehetséges formára – fogalmazott a kormányfő, megjegyezve, a következő időszakban ez az asztalon lévő kérdés.

Kifejtette, a háborúpártiak Ukrajnának akarnak támogatást adni, akik meg nem akarnak ilyet adni, azok azt mondják, nem kellene semmilyen döntést sem hoznunk most, hanem meg kell várni az amerikai–orosz tárgyalások eredményét.

„Nekünk, békepártiaknak csak annyit kellene mondani, hogy támogatjuk az amerikaiak béke-erőfeszítését, és addig semmilyen stratégiai döntést ne hozzunk, mert az csak csökkenti az amerikai tárgyalások sikerességének esélyét” – hangoztatta Orbán Viktor, hozzátéve, a következő napokban a háború- és a békepártiak csapnak össze.