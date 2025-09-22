Negyven éve nem tódultak ennyien egy magyar filmért a mozikba, már millióban mérik – Demjén Rózsi a csúcson

A Nemzeti Filmintézet (NFI) támogatásával készült Hogyan tudnék élni nélküled? című film hazai nézettsége átlépte az egymillió főt a mozikban, amire utoljára négy évtizede, 1986-ban volt példa a Szerelem első vérig című ifjúsági film esetében. A Demjén Ferenc-slágerekre épülő, Orosz Dénes rendezésében készült romantikus vígjáték már 41 hete a 10 legnézettebb film közt szerepel, hazai bevétele meghaladta a 2,2 milliárd forintot.

Új nézettségi rekord: a Hogyan tudnék élni nélküled? a magyar film történetének egyik legnagyobb sikere / Fotó: GABOR KOTSCHY

Már javában zajlik a Hogyan tudnék élni nélküled? című alkotás második részének forgatása, melynek fő helyszíne ismét a Balaton-part lesz: a történet szerint a régi barátok egy esküvőre készülődnek, amit különböző bonyodalmak és félreértések öveznek. A 2026-ban mozikba kerülő film zenéjéről újra Demjén Ferenc csapata: Menyhárt János zenei producer, Subecz Tamás zenei rendező és Rózsa István, a Demjén menedzsment vezetője gondoskodik.

Filmtörténetet írunk, visszacsábítottuk a közönséget a magyar filmekhez. Hosszú évtizedek óta nem volt ilyen magas a magyar filmek piaci részesedése, ami minden magyar filmes büszkesége

– idézi a közlemény Káel Csabát, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztost, a Nemzeti Filmintézet elnökét, aki szerint követendő példa a Hogyan tudnék élni nélküled? sikeréhez vezető út, mivel az alkotók az NFI által elérhetővé tett forrásokat már az előkészítéstől teljes körűen ki tudták használni, legyen szó a gyártás vagy a marketing finanszírozásáról.

A Hogyan tudnék élni nélküled? a rendszerváltás utáni legsikeresebb magyar film lett a hazai mozikban.

A nézettségi rekord mellé bevételi rekord is társult: csak a magyarországi mozijegyeladásból befolyt bevétel több mint 2,2 milliárd forint (forrás: Filmforgalmazók Egyesülete). Ezzel a teljes magyar piacon - a hollywoodi filmeket is beleértve - az elmúlt 35 év második legnagyobb bevételét érte el az Avatar: A víz útja című alkotás után - tették hozzá.

A Törőcsik Franciska, Ember Márk, Márkus Luca, Marics Peti, Kovács Harmat és Kirády Marcell főszereplésével készült vígjátékra Szlovákiában, Szerbiában, Ukrajnában és Romániában összesen mintegy kétszázezren voltak kíváncsiak. Romániában az elmúlt évtizedek legnézettebb magyar filmje lett - áll az összegzésben.