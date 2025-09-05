Végre: reményt mutatott a magyar ipar, ebbe már lehet kapaszkodni – de még mindig nagy a baj 2025-ben

2025 júliusában az ipari termelés volumene 1,0 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,0 százalékkal nagyobb volt a júniusinál – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken közzétett gyorstájékoztatójából.

Júniushoz képes már éledezik az ipari termelés / Fotó: Kirill Neiezhmakov / Shutterstock

A jelentésből ugyanakkor kiderül, hogy feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártásban, az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában, valamint a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában növekedés következett be, ugyanakkor a villamos berendezés gyártása visszaesett.

Az ipari termelés az év első hét hónapjában 3,5 százalékkal kisebb volt, mint 2024 azonos időszakában.

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz képest 2,0 százalékkal nőtt.

Júniusban még kedvezőtlenebb számokat produkált a ipar

Júniusban az ipari termelés volumene a részletes adatok szerint 4,9 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezett a kiigazítatlannal. A feldolgozóipari alágak többségében visszaesés következett be.

A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,2 százalékkal kisebb volt júniusban az előző havinál.

Idén január-júniusban az ipari termelés 3,9 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest. A feldolgozóipar tizenhárom alága közül tizenegyben visszaesett a termelés, a legnagyobb mértékben a villamos berendezések gyártásában. Két alágban: a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában és a fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenységben viszont nőtt a termelés volumene.