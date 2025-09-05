Fotógaléria: mindent megmutatott a MÁV a Keleti pályaudvarról – most megnézheti, hogy halad a felújítás

Majdnem egy teljes hónapra bezárt a Keleti pályaudvar a tervezett felújítás miatt, amely mintegy 4,4 milliárd forintból valósul meg. Az érintett időszak alatt a vonatokat más budapesti állomásokra terelik, aminek a részleteit a MÁV tematikus honlapján lehet megtekinteni. A felújítás célját, feladatait, a vágányok, váltók és a felsővezetékek karbantartását, valamint az előrehaladást pénteken mutatta be a sajtónak a vasúttársaság.
Az aktualitásokat Szilágyi Tibor, a MÁV Pályaműködtetési Zrt. fejlesztési és beruházási főigazgatója ismertette. A szakember elmondta, hogy jelen állás szerint a munkálatok szeptember 20-i befejezése és a tervezett költségvetés is tartható.
Hozzátette, hogy logisztikai kihívások vannak, ugyanis nem tudnak a felújítást végző munkások egyszerre a sínpályával és a felsővezetékekkel is haladni. Emiatt szoros, órákra lebontott menetrendet dolgoztak ki arra vonatkozóan, hogy ki mikor és min dolgozzon. Párhuzamosan zajlik több munkafolyamat, van olyan, ahol a tervezetthez képest lassabban haladnak, és olyan is akad, ahol a tervekhez képest jobban állnak.
Szilágyi Tibor elmondta, hogy a Keleti pályaudvar felújításán körülbelül napi 200-400 ember dolgozik. Ebbe beletartoznak a budapesti dolgozók mellett a MÁV többi területi igazgatóságáról idevezényelt szakemberek is, valamint az alvállalkozók munkavállalói.
A felújítás jelenlegi szakaszának leglátványosabb eleme a MÁV ágyazatrostáló gépének munkája. Az eszköz célja a sínpár alatt és között található zúzottkő-ágyazat tisztítása, frissítése és cseréje. Ennek során várhatóan több tonna zúzott kő cseréjére kerül sor.
Azt a MÁV még korábban közölte, hogy a rakodás, depózás, a szóródó anyagok szállítása, valamint a nagygépekkel végzett munka a szokottnál zajosabb lehet nappal és éjszaka is. Ennek során:
Az őszre tervezett vágányszabályozásokra éjszakánként kerül sor, nem fogják érinteni a vonatforgalmat.
