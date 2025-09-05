Fotógaléria: mindent megmutatott a MÁV a Keleti pályaudvarról – most megnézheti, hogy halad a felújítás

Majdnem egy teljes hónapra bezárt a Keleti pályaudvar a tervezett felújítás miatt, amely mintegy 4,4 milliárd forintból valósul meg. Az érintett időszak alatt a vonatokat más budapesti állomásokra terelik, aminek a részleteit a MÁV tematikus honlapján lehet megtekinteni. A felújítás célját, feladatait, a vágányok, váltók és a felsővezetékek karbantartását, valamint az előrehaladást pénteken mutatta be a sajtónak a vasúttársaság.

A Keleti pályaudvar szeptember 20-ig lesz lezárva / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az aktualitásokat Szilágyi Tibor, a MÁV Pályaműködtetési Zrt. fejlesztési és beruházási főigazgatója ismertette. A szakember elmondta, hogy jelen állás szerint a munkálatok szeptember 20-i befejezése és a tervezett költségvetés is tartható.

Hozzátette, hogy logisztikai kihívások vannak, ugyanis nem tudnak a felújítást végző munkások egyszerre a sínpályával és a felsővezetékekkel is haladni. Emiatt szoros, órákra lebontott menetrendet dolgoztak ki arra vonatkozóan, hogy ki mikor és min dolgozzon. Párhuzamosan zajlik több munkafolyamat, van olyan, ahol a tervezetthez képest lassabban haladnak, és olyan is akad, ahol a tervekhez képest jobban állnak.

Szilágyi Tibor elmondta, hogy a Keleti pályaudvar felújításán körülbelül napi 200-400 ember dolgozik. Ebbe beletartoznak a budapesti dolgozók mellett a MÁV többi területi igazgatóságáról idevezényelt szakemberek is, valamint az alvállalkozók munkavállalói.