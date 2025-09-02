Lázár Jánost kellemetlen meglepetés érte Rákosrendezőn – azonnali válaszokat vár, utánajár a kormánypárti kifogásoknak

Magyarország az államadósságot kész növelni a MÁV érdekében. „Kétmilliárd eurós programról, tehát 880 milliárd forintról tárgyalunk az Európai Beruházási Bankkal” – jelentette ki az ATV Egyenes Beszéd című műsorában Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter elmondta, hogy ez az összeg a 3500 kilométernyi rossz állapotú vasútból 1000 kilométer felújítását jelentené. Ezzel rövidebb lenne a menetidő, és jobb lenne a komfortérzet és a közérzet az utazók számára.
A tárcavezető szerint a legfontosabb kérdés, hogy minél több vasutat fel tudjanak újítani, és minél több új járművet tudjanak venni. Mindennap 130 ezer ülőhelye van a MÁV-nak, és 5800 autóbusza a Volánnak. A 130 ezer ülőhelyből a következő négy évben 60 ezer megújul.
Lázár János beszélt az M1-es autópálya felújításáról is. Magyarország legfontosabb és legforgalmasabb sztrádájának felújítása szeptember 15-én elindul, ezzel együtt megkezdődik a lezárás is, és ez lesz az elmúlt száz év egyik legnagyobb útépítési beruházása hazánkban.
Ennek kapcsán a tárcavezető elmondta, hogy a megállapodás értelmében a teljes beruházás alatt kétszer két sávot kell biztosítani. Ez nagy projekt, mert 60-80 kilométeren keresztül jelentős sebességkorlátozással lehet majd haladni a sztrádán. Hozzátette, arra törekszenek, hogy az összes teherautót a autópályán tartsák, és átszervezzék az M1-es melletti összes alsóbbrendű útnak a forgalmát, áttáblázzák az egészet, hogy a személyforgalom le tudjon menni az M1-es autópályáról, és a dugók számát csökkenteni lehessen.
Az M1-es sztráda négy vármegyét érint: Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron. Itt együttesen csaknem 2,5 millióan élnek. Lázár János elmondta, hogy akik a négy vármegyében laknak, január elsejétől 15 ezer forintért használhatják a teljes M1-es szakaszt. Vagyis a négy vármegyére vonatkozó, négy darab éves autópálya-matrica helyett a négyet együtt 15 ezer forintért vehetik meg, lényegében fél áron az eddigi közel 28 ezer forintos összeg helyett.
A rákosrendezői beruházás kapcsán a nemzetközi tervpályázattal a főváros megakadt, mivel sem a Fidesz, sem a Tisza nem szavazta meg. Ez Lázár Jánost meglepte, és sajnálja, hogy ez történt. Hozzátette, hogy neki a kormány részéről az a feladata, hogy a beruházás megvalósításáért mindent megtegyen.
A következő lépés egy infrastruktúra-szerződés megkötése, amihez szükséges, hogy Budapest eldöntse, mit akar építeni. A tárcavezető támogatja Karácsony Gergely főpolgármestert abban, hogy egy jó projekt, egy jó beruházás születhessen, ami jó a fővárosiaknak és jó az országnak. A tervpályázat ötletpályázat is és építési elképzelés is egyben.
„A fővárosi főépítészt korrekt embernek ismerem, az előkészítés folyamatát korrektnek tartom. Nem ismerem a szakmai kifogásokat, amiket a fideszesek megfogalmaztak. De a végén reménykedem egy kompromisszumban, mert nekem az a dolgom, hogy az összes infrastruktúrát, ami majd a tervek kapcsán kialakul, biztosítsam. És erre készek is vagyunk, megvan a kormány felhatalmazása erre. Együttműködésre törekszünk” – jelentette ki Lázár János.
