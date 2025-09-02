Deviza
EUR/HUF396.04 +0.2% USD/HUF339.33 +0.58% GBP/HUF456.2 -0.18% CHF/HUF422.83 +0.3% PLN/HUF92.87 +0.16% RON/HUF77.96 +0.05% CZK/HUF16.2 +0.13% EUR/HUF396.04 +0.2% USD/HUF339.33 +0.58% GBP/HUF456.2 -0.18% CHF/HUF422.83 +0.3% PLN/HUF92.87 +0.16% RON/HUF77.96 +0.05% CZK/HUF16.2 +0.13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,839.58 +0.12% MTELEKOM1,936 -0.1% MOL2,930 -0.14% OTP30,050 +0.43% RICHTER10,480 +0.1% OPUS573 -0.52% ANY7,720 -1.04% AUTOWALLIS160 -1.25% WABERERS5,280 0% BUMIX9,228.46 -0.58% CETOP3,420.33 +0.11% CETOP NTR2,123.77 -0.34% BUX103,839.58 +0.12% MTELEKOM1,936 -0.1% MOL2,930 -0.14% OTP30,050 +0.43% RICHTER10,480 +0.1% OPUS573 -0.52% ANY7,720 -1.04% AUTOWALLIS160 -1.25% WABERERS5,280 0% BUMIX9,228.46 -0.58% CETOP3,420.33 +0.11% CETOP NTR2,123.77 -0.34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Lázár János
közlekedés
Építési és Közlekedési Minisztérium
M1
felújítás
Lázár János
infrastruktúra
beruházás
MÁV
Rákosrendező

Lázár Jánost kellemetlen meglepetés érte Rákosrendezőn – azonnali válaszokat vár, utánajár a kormánypárti kifogásoknak

Az államadósságot is kész növelni a kormány a MÁV érdekében. Lázár János az M1-es felújításáról és Rákosrendezőről is fontos bejelentéseket tett.
VG
2025.09.02., 09:01
Fotó: MTI

Magyarország az államadósságot kész növelni a MÁV érdekében. „Kétmilliárd eurós programról, tehát 880 milliárd forintról tárgyalunk az Európai Beruházási Bankkal” – jelentette ki az ATV Egyenes Beszéd című műsorában Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter elmondta, hogy ez az összeg a 3500 kilométernyi rossz állapotú vasútból 1000 kilométer felújítását jelentené. Ezzel rövidebb lenne a menetidő, és jobb lenne a komfortérzet és a közérzet az utazók számára.

LÁZÁR János
Lázár János szerint a kormány kész növelni az államadósságot a MÁV érdekében / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A tárcavezető szerint a legfontosabb kérdés, hogy minél több vasutat fel tudjanak újítani, és minél több új járművet tudjanak venni. Mindennap 130 ezer ülőhelye van a MÁV-nak, és 5800 autóbusza a Volánnak. A 130 ezer ülőhelyből a következő négy évben 60 ezer megújul.

Elkezdődik az M1-es hatsávosítása

Lázár János beszélt az M1-es autópálya felújításáról is. Magyarország legfontosabb és legforgalmasabb sztrádájának felújítása szeptember 15-én elindul, ezzel együtt megkezdődik a lezárás is, és ez lesz az elmúlt száz év egyik legnagyobb útépítési beruházása hazánkban.

Ennek kapcsán a tárcavezető elmondta, hogy a megállapodás értelmében a teljes beruházás alatt kétszer két sávot kell biztosítani. Ez nagy projekt, mert 60-80 kilométeren keresztül jelentős sebességkorlátozással lehet majd haladni a sztrádán. Hozzátette, arra törekszenek, hogy az összes teherautót a autópályán tartsák, és átszervezzék az M1-es melletti összes alsóbbrendű útnak a forgalmát, áttáblázzák az egészet, hogy a személyforgalom le tudjon menni az M1-es autópályáról, és a dugók számát csökkenteni lehessen. 

Az M1-es sztráda négy vármegyét érint: Pest, Fejér,  Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron. Itt együttesen csaknem 2,5 millióan élnek. Lázár János elmondta, hogy akik a négy vármegyében laknak, január elsejétől 15 ezer forintért használhatják a teljes M1-es szakaszt. Vagyis a négy vármegyére vonatkozó, négy darab éves autópálya-matrica helyett a négyet együtt 15 ezer forintért vehetik meg, lényegében fél áron az eddigi közel 28 ezer forintos összeg helyett.

Rákosrendező kapcsán is megszólalt Lázár János

A rákosrendezői beruházás kapcsán a nemzetközi tervpályázattal a főváros megakadt, mivel sem a Fidesz, sem a Tisza nem szavazta meg. Ez Lázár Jánost meglepte, és sajnálja, hogy ez történt. Hozzátette, hogy neki a kormány részéről az a feladata, hogy a beruházás megvalósításáért mindent megtegyen.

A következő lépés egy infrastruktúra-szerződés megkötése, amihez szükséges, hogy Budapest eldöntse, mit akar építeni. A tárcavezető támogatja Karácsony Gergely főpolgármestert abban, hogy egy jó projekt, egy jó beruházás születhessen, ami jó a fővárosiaknak és jó az országnak. A tervpályázat ötletpályázat is és építési elképzelés is egyben.

„A fővárosi főépítészt korrekt embernek ismerem, az előkészítés folyamatát korrektnek tartom. Nem ismerem a szakmai kifogásokat, amiket a fideszesek megfogalmaztak. De a végén reménykedem egy kompromisszumban, mert nekem az a dolgom, hogy az összes infrastruktúrát, ami majd a tervek kapcsán kialakul, biztosítsam. És erre készek is vagyunk, megvan a kormány felhatalmazása erre. Együttműködésre törekszünk” – jelentette ki Lázár János.

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
arany

Soha nem látott magasságokban az arany árfolyama - a Trump–Cook-boksz is löki a nemesfémet

Az arany ára átlépte a 3500 dolláros unciánkénti szintet, és új rekordot ért el. A növekedést többek között a globális gazdasági bizonytalanságok és az alapkamat csökkentésével kapcsolatos várakozások magyarázzák.
3 perc
magyar közlöny

Hozzányúltak az Otthon Start program szabályaihoz – kijöttek a részetek, lazítás és szigorítás a rendeletben

A jegybank változtatott néhány szabályon.
2 perc
Építési és Közlekedési Minisztérium

Lázár Jánost kellemetlen meglepetés érte Rákosrendezőn – azonnali válaszokat vár, utánajár a kormánypárti kifogásoknak

A tárcavezető az M1-es felújításáról és Rákosrendezőről is fontos bejelentéseket tett.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu