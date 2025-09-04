Deviza
Keleti pályaudvar
felújítás
állomás
pályahálózat
MÁV

Látványos videón mutatjuk be a Keleti pályaudvar felújítását

Augusztus utolsó hetében kezdődött meg a Keleti pályaudvar felújítása, ami miatt négy hétre teljesen lezárták hazánk egyik legfontosabb vasúti csomópontját. A MÁV látványos videót tett közzé közösségimédia-oldalán a munkálatokról.
Világgazdaság
2025.09.04., 17:01

Majdnem egy teljes hónapra bezárt a Keleti pályaudvar tervezett felújítás miatt, amely mintegy 4,4 milliárd forintból valósul meg – emlékeztet az Origo. A vonatokat más budapesti állomásokra terelik, amelynek a részleteit a MÁV a honlapján lehet megtekinteni.

Keleti pályaudvar
Javában tart a Keleti pályaudvar felújítása / Fotó: Balogh Zoltán

Átfogó felújítást végeznek a Keleti pályaudvar pályahálózatán

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a munkálatok során többek között

  • korszerűsítik a vágányokat és a váltókat;
  • több mint kétezer talpfát cserélnek ki;
  • ágyazatot pótolnak és három kilométernyi szakaszon ágyazatrostálást végeznek;
  • 14 kilométeren szabályozzák a vágányokat;
  • mintegy 16 kilométeren pedig a felsővezetéki hálózatot javítják.

Emellett más korszerűsítésekre is sor kerül – ezekről itt olvashat bővebben. 

A MÁV Facebook-oldalán egy videót is közzétett arról, hogy milyen munkálatok folynak a pályaudvaron:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
