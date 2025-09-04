Látványos videón mutatjuk be a Keleti pályaudvar felújítását

Majdnem egy teljes hónapra bezárt a Keleti pályaudvar tervezett felújítás miatt, amely mintegy 4,4 milliárd forintból valósul meg – emlékeztet az Origo. A vonatokat más budapesti állomásokra terelik, amelynek a részleteit a MÁV a honlapján lehet megtekinteni.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a munkálatok során többek között
Emellett más korszerűsítésekre is sor kerül – ezekről itt olvashat bővebben.
A MÁV Facebook-oldalán egy videót is közzétett arról, hogy milyen munkálatok folynak a pályaudvaron:
