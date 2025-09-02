Elindult az M1-es autópálya bővítése: több sáv, korszerű csomópontok, új pihenők

Szeptember elsejével elindultak a főpálya bővítési munkálatai az M1-esen. A kivitelezés a belső elválasztó sáv növényzetének eltávolításával és az üzemi átjárók építésével indul, de az előkészítő munkálatok már tavaly ősz óta folyamatosan zajlanak – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium.
Az 1-es sztráda 78 kilométer hosszan, az M0-s és a 94-es kilométernél található Concó pihenő között bővül kétszer három sávra, plusz oldalanként egy-egy teljes értékű forgalmi sávként használható, intelligens leállósáv is épül, amely baleset, munkavégzés vagy nagyobb forgalom idején megnyitható lesz a közlekedőknek, így akár kétszer négy sávon is haladhat a forgalom Budapest és Győr között.
A magyar állammal kötött koncessziós szerződés szerint az M0-s és Bicske közötti szakasz 2028. augusztus 31-ig, a Concó pihenőig tartó szakasz pedig 2029. augusztus 31-ig készül el. Concó pihenő és Hegyeshalom között is bővül a pálya, de egy későbbi időpontban. A sávbővítéseket úgy végzik el, hogy mindvégig biztosítják a közlekedőknek a kétszer két forgalmi sávot.
A közlekedők hiteles és gyors tájékoztatása érdekében az MKIF Zrt. ma egy külön weboldalt indított az M1-es bővítéséről. Ezen a közlekedéssel kapcsolatos összes információ szerepel: a csomópontok, pihenőhelyek esetleges zárása, az aktuális terelések térképpel és a műszaki mentés rendje, a vészhelyzeti leállóöblök elérhetősége, valamint az aktuális forgalmi rend.
A folyamatosan frissülő oldal magyar, szlovák, ukrán, román, szerb, horvát, szlovén, lengyel, török, bolgár, angol, német és orosz nyelven olvasható. A tárca a közleményben hangsúlyozza, hogy az M1-es bővítése nem egyszerű sávbővítés, ennél egy sokkal komplexebb, rendszerszintű fejlesztés, amelyek során:
Az M1-es bővítését az MKIF Zrt. hitelből és saját forrásból, jelentős önerőből, a magyar állammal kötött koncessziós szerződés alapján valósítja meg, együttműködésben az Építési és Közlekedési Minisztériummal.
Az elmúlt évtizedek legnagyobb autópálya-bővítése része annak a tízéves fejlesztési időszaknak, amelyben a koncessziós társaság 2025 és 2034 között az M1-es mellett bővíti az M7-es és az M3-as autópályát 299 kilométer hosszan, és épít 279 kilométer új gyorsforgalmi utat is.
