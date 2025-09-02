Deviza
közlekedés
M1
M1 autópálya
M1-es autópálya

Elindult az M1-es autópálya bővítése: több sáv, korszerű csomópontok, új pihenők

Megkezdődtek az M1-es autópálya bővítési munkálatai. A fejlesztés keretében kétszer három sávos főpálya, intelligens leállósávok, korszerű csomópontok és pihenőhelyek épülnek, miközben folyamatosan biztosítják a kétszer két sávos forgalmat.
VG
2025.09.02., 11:34
Fotó: shutterstock

Szeptember elsejével elindultak a főpálya bővítési munkálatai az M1-esen. A kivitelezés a belső elválasztó sáv növényzetének eltávolításával és az üzemi átjárók építésével indul, de az előkészítő munkálatok már tavaly ősz óta folyamatosan zajlanak – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium.

Aerial,View,Of,M1,Highway,Cutting,Through,Agricultural,Fields,With Elindult az M1-es autópálya bővítése: több sáv, korszerű csomópontok, új pihenők
Az M1-es bővítése nem egyszerű sávbővítés, ennél egy sokkal komplexebb fejlesztés / Fotó: d13 / Shutterstock

Az 1-es sztráda 78 kilométer hosszan, az M0-s és a 94-es kilométernél található Concó pihenő között bővül kétszer három sávra, plusz oldalanként egy-egy teljes értékű forgalmi sávként használható, intelligens leállósáv is épül, amely baleset, munkavégzés vagy nagyobb forgalom idején megnyitható lesz a közlekedőknek, így akár kétszer négy sávon is haladhat a forgalom Budapest és Győr között.

A magyar állammal kötött koncessziós szerződés szerint az M0-s és Bicske közötti szakasz 2028. augusztus 31-ig, a Concó pihenőig tartó szakasz pedig 2029. augusztus 31-ig készül el. Concó pihenő és Hegyeshalom között is bővül a pálya, de egy későbbi időpontban. A sávbővítéseket úgy végzik el, hogy mindvégig biztosítják a közlekedőknek a kétszer két forgalmi sávot.

A közlekedők hiteles és gyors tájékoztatása érdekében az MKIF Zrt. ma egy külön weboldalt indított az M1-es bővítéséről. Ezen a közlekedéssel kapcsolatos összes információ szerepel: a csomópontok, pihenőhelyek esetleges zárása, az aktuális terelések térképpel és a műszaki mentés rendje, a vészhelyzeti leállóöblök elérhetősége, valamint az aktuális forgalmi rend. 

A folyamatosan frissülő oldal magyar, szlovák, ukrán, román, szerb, horvát, szlovén, lengyel, török, bolgár, angol, német és orosz nyelven olvasható. A tárca a közleményben hangsúlyozza, hogy az M1-es bővítése nem egyszerű sávbővítés, ennél egy sokkal komplexebb, rendszerszintű fejlesztés, amelyek során:

  • 72 meglévő alul-, és felüljárót építenek át, hogy megfeleljenek az új keresztmetszeti követelményeknek. A kiszélesített pálya ezek alatt vagy felett egyszerűen nem férne el,
  • 11 meglévő csomópontot korszerűsítenek és négy új külön szintű csomópontot is kialakítanak,
  • a hat komplex pihenőhelyet teljesen átépítik, a többi pihenőhelyet bővítik és modernizálják,
  • mintegy 300 új kamionparkolót alakítanak ki, és mellette a családbarát pihenői átalakítások is elkészülnek,
  • két mérnökségi telepet bővítenek, korszerűsítenek (Bicske, Komárom),
  • hét szintbeni alcsomópontot korszerű, körforgalmi csomópontokká alakítanak át,
  • korszerű vízelvezető és víztározó rendszereket építenek ki,
  • jelentősen növelik a zajvédő falak hosszát és magasságát is.

Az M1-es bővítését az MKIF Zrt. hitelből és saját forrásból, jelentős önerőből, a magyar állammal kötött koncessziós szerződés alapján valósítja meg, együttműködésben az Építési és Közlekedési Minisztériummal. 

Az elmúlt évtizedek legnagyobb autópálya-bővítése része annak a tízéves fejlesztési időszaknak, amelyben a koncessziós társaság 2025 és 2034 között az M1-es mellett bővíti az M7-es és az M3-as autópályát 299 kilométer hosszan, és épít 279 kilométer új gyorsforgalmi utat is.

