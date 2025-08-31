Keleti pályaudvar felújítása: az utasok szerint kezelhető a helyzet

Augusztus 25-én, hétfőn kezdetét vette a Keleti pályaudvar felújítása, ami több vasútvonal menetrendjét is érinti. A munkálatok miatt sokaknak nehezebb lehet az utazás, ezért a BKK sűrített járatokkal, buszpótlással és fokozott helyszíni jelenléttel segíti a közlekedést. A változások az Eger–Budapest vonalat is érintik: az utasok a felújítás ideje alatt nem a Keletiben, hanem Kőbányán tudnak leszállni. A Heol megkérdezte a Heves vármegyében élőket, hogyan alkalmazkodnak a megváltozott helyzethez.
Igazából elég rossz időpontban jött ez a lezárás, hiszen most van a legtöbb helyen a kollégiumokba való beköltözés, az egyetemi kezdések is, és ha azt valaki tömegközlekedéssel szeretné megoldani, ez egy kicsit bonyolít a helyzeten
– mesélte Bori.
Hozzátette, hogy sokat gondolkozott, hogy meglehet, egyszerűbb lenne Gödöllőn leszállni, és HÉV-vel bemenni Pest belvárosába, ám végül úgy döntött, hogy egyszer minimum szeretné megtapasztalni a kőbányai leszállást, mert azt gyorsabbnak írta az útvonalterv.
„Kőbányán szerencsére minden ki van táblázva, hogyan tudunk beljebb jutni a városban, illetve én úgy láttam, van kitől kérdezni is, ha valaki elakadna, merre induljon. Nyilván a lezárások miatt sokan választják a buszozást is, nekem is több barátom mondta, hogy erre az időre ők valószínűleg azzal fognak közlekedni. Szerintem amúgy annyira nem vészes a helyzet, nyilván egy kisebb állomás, így néha kicsit tömött az induló, vagy érkező vonatok idejében. A vonaton többször is elhangzott a tájékoztató szöveg, hogy milyen tömegközlekedéssel tud Kőbányáról továbbjutni az ember” – mesélte az egyetemista lány.
