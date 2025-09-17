Deviza
Fontos hírt kaptak a magyar kriptósok: az MNB és az SZTFH összefog a kriptoeszközök megregulázása érdekében

Együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Nemzeti Bank és a Szabályozott Testületek Felügyeleti Tanácsa a fenntarthatóság, a szerencsejáték-piac, és a kriptoeszközök szabályozásáról. A jövőben a két intézmény közösen látja el ezeknek a területeknek a felügyeleti és szabályozói munkáját. A cél a működés támogatása, az adminisztráció egyszerűsítése és a visszaélések felszámolása.
P. A. R.
2025.09.17, 10:16
Frissítve: 2025.09.17, 11:27

A Magyar Nemzeti Bank új vezetése márciusban hozzálátott a működés egyes területeinek átvilágításához és átalakításához. Ennek fontos része, hogy a partnerintézményekkel lévő kapcsolatokat tekintsék és fejlesszék. Varga Mihály elmondta, a szándék, hogy a gazdaság szereplői számára kézzelfogható eredményei legyenek a jegybank és társszerveinek az együttműködése. A jegybank elnöke az SZTFH-val írt alá együttműködési megállapodást a kriptoeszközök, a szerencsejáték-piac és a fenntarthatóság területén.

 

Varga Mihály arról is beszélt, hogy az említett három területtel kapcsolatban konferenciákat, kerekasztal-beszélgetéseket fognak szervezni.

Kiemelte, hogy a fenntarthatóság az egyik legfontosabb terület, hiszen 2026-tól több európai uniós szabályzat lép életbe a bankok fenntartható működésével kapcsolatban. A pénzintézeteknek be kell építeniük a fenntartható működés elemeit a mindennapi életükbe. Varga szerint az unió egyre szigorúbb fenntarthatósági elvárásokat fogalmaz meg, ami a hitelt felvevő cégek lehetőségeit fogja nagyban befolyásolni.

A jegybank kidolgozott egy kérdéssort a bankok számára, amivel a pénzintézetek a hitelt igénylő vállalatok helyzetéről kaphatnak pontos képet. Emellett a bankok az állam felé is adatszolgáltatási kötelezettséggel rendelkeznek, ezt a folyamatot pedig a központi bank egyszerűsíteni, gyorsítani akarja.

A szerencsejátékok piacán fontos, hogy a szervezőirodák szabályzatai egyszerűek, átláthatóak legyenek. Ennek érdekében szükséges, hogy egy megfelelő felügyeleti szerv segítse a vállalatokat a jogkövető magatartásban. Ez a cégek és a játékosok érdeke is. Különös tekintettel lesznek az online szerencsejátékokra, hogy ezen a területen felszámolják a jogsértéseket.

A kriptoeszközök piaca is rendkívül fontos szabályozási kérdéseket vet fel. 

Évekkel ezelőtt még az sem volt világos, hogy egy magyar ember miként tudja a bitcoint forintra váltani és a boltban vásárolni az értékéből. Az aláírt együttműködés értelmében a jövőben az MNB és az SZTFH közösen látja el a kriptopiac felügyeletét.

Varga hangsúlyozta, hogy hivatalba lépése óta az a cél vezérli, hogy az MNB aktív részese legyen a gazdasági szereplők életének, segítse a hazai vállalati struktúra fejlődését. Ezt a munkát egy épület alapzatához hasonlította, amit az emberek a hétköznapokban nem látnak, de így is jelentős szerepe van az épület fenntartásában.

Nagy László, az SZTFH elnöke elmondta, hogy a felügyeleti tevékenység főleg azt jelenti, hogy az említett területek működésének ellenőrzése közben, amikor szükséges, javaslatokkal fordulnak a jogalkotóhoz. Hangsúlyozta, hogy az online tér sok lehetőséget ad a visszaélésekre, csalásokra. Szerinte utólag nehezebb cselekedni, így a cél, hogy ezeket a csalásokat megelőzhessük. Ezt szolgálja a KiberPajzs platform is.

