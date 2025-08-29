Cseng a kassza: egyetlen hónap alatt majdnem 600 millió eurót keresett Magyarország – ez hozta a pénzt

Júliusban 578 millió euró volt Magyarország termék-külkereskedelmi többlete. A kivitel volumene 3,5 százalékkal, a behozatal volumene pedig 1,0 százalékkal múlta felül az előző év azonos időszakit a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteki gyorstájékoztatója szerint.
Egy hónappal korábban, idén júniusban 978 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet. A kivitel volumene 0,7 százalékkal alul-, a behozatalé 6,0 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.
Az aktívum 578 millió euró volt, az egyenleg 589 millió euróval javult az egy évvel korábbihoz mérten. A kivitel volumene 3,5 százalékkal, a behozatalé 1,0 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 0,4 százalékkal meghaladta a 2025. júniusit, az importé pedig 2,1 százalékkal elmaradt attól.
Idén júliusban a kivitel értéke 12,0 milliárd euró (4804 milliárd forint), a behozatalé 11,5 milliárd euró (4574 milliárd forint) volt. Az egy évvel korábbihoz képest:
A gépek és szállítóeszközök exportvolumene 5,9 százalékkal, importvolumene 2,6 százalékkal nőtt. Az árufőcsoport a kiviteli oldalon 3,3 százalékponttal, a behozatalban 1,2 százalékponttal fokozta a teljes forgalom volumenbővülését.
A feldolgozott termékek exportvolumene 4,3 százalékkal, importvolumene 1,5 százalékkal csökkent. Az árufőcsoport kivitelben 1,3 százalékponttal, behozatalban 0,6 százalékponttal visszafogta a teljes forgalom volumennövekedését.
Az energiahordozók exportvolumene 50, az importjuké 3,7 százalékkal magasabb volt az egy évvel korábbinál. Az energiahordozók forgalombővülése kivitelben 1,9 százalékponttal, behozatalban 0,4 százalékponttal járult hozzá a teljes forgalom volumenbővüléséhez.
Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 0,5 százalékkal, a behozatalé 5,7 százalékkal nőtt. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás exportban nem befolyásolta érdemben, importban pedig 0,3 százalékponttal gyorsította a teljes forgalom volumennövekedését.
Az EU tagállamaiba irányuló kivitel volumene 3,7 százalékkal nőtt, az onnan érkező behozatalé 0,8 százalékkal csökkent. A termék-külkereskedelmi mérleg 380 millió euróval javult a 2024. júliusihoz képest, 736 milliós eurós többlet keletkezett. Az export 75, az import 72 százaléka bonyolódott le ebben a viszonylatban.
Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 1,6 százalékkal, a behozatalé 0,3 százalékkal bővült. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 209 millió euróval javult, 158 millió eurós passzívumot mutatott.
Az év első hét hónapjában, január–júliusban a kivitel értéke 86,5 milliárd euró (34 910 milliárd forint), a behozatalé 79,0 milliárd euró (31 903 milliárd forint) volt.
Ebben az időszakban az egy évvel korábbihoz képest a kivitel volumene 1,5 százalékkal, a behozatal volumene 1,0 százalékkal bővült. A termék-külkereskedelmi mérleg 1,4 milliárd euróval javult, a többlet 7,5 milliárd eurót tett ki. A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 3,6 százalékkal, a behozatalban 2,4 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakihoz mérten. A cserearány 1,2 százalékkal javult. A forint az euróhoz képest 3,5 százalékkal, a dollárhoz viszonyítva 1,6 százalékkal gyengült.
