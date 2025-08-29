Cseng a kassza: egyetlen hónap alatt majdnem 600 millió eurót keresett Magyarország – ez hozta a pénzt

Júliusban 578 millió euró volt Magyarország termék-külkereskedelmi többlete. A kivitel volumene 3,5 százalékkal, a behozatal volumene pedig 1,0 százalékkal múlta felül az előző év azonos időszakit a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteki gyorstájékoztatója szerint.

578 millió euró volt júliusban hazánk termék-külkereskedelmi többlete / Fotó: Northfoto

Egy hónappal korábban, idén júniusban 978 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet. A kivitel volumene 0,7 százalékkal alul-, a behozatalé 6,0 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

Az aktívum 578 millió euró volt, az egyenleg 589 millió euróval javult az egy évvel korábbihoz mérten. A kivitel volumene 3,5 százalékkal, a behozatalé 1,0 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 0,4 százalékkal meghaladta a 2025. júniusit, az importé pedig 2,1 százalékkal elmaradt attól.

Idén júliusban a kivitel értéke 12,0 milliárd euró (4804 milliárd forint), a behozatalé 11,5 milliárd euró (4574 milliárd forint) volt. Az egy évvel korábbihoz képest:

Euróban kifejezve az export értéke 1,7 százalékkal nőtt, az importé 3,3 százalékkal csökkent.

Naptárhatással kiigazítva, a kivitel volumene 3,1 százalékkal, a behozatalé 0,9 százalékkal emelkedett.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 0,1 százalékkal, a behozatalban 2,7 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 2,6 százalékkal javult. A forint árfolyama az euróhoz mérten 1,6 százalékkal gyengült, a dollárral szemben 5,7 százalékkal erősödött.

Ezek a területek hozták a kedvező adatot

A gépek és szállítóeszközök exportvolumene 5,9 százalékkal, importvolumene 2,6 százalékkal nőtt. Az árufőcsoport a kiviteli oldalon 3,3 százalékponttal, a behozatalban 1,2 százalékponttal fokozta a teljes forgalom volumenbővülését.

A feldolgozott termékek exportvolumene 4,3 százalékkal, importvolumene 1,5 százalékkal csökkent. Az árufőcsoport kivitelben 1,3 százalékponttal, behozatalban 0,6 százalékponttal visszafogta a teljes forgalom volumennövekedését.